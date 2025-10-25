Mindkét arcát megmutatta a békési csapat

A békési csapat kétszer is egalizált az elején, mi több a bátor kezdése és Kepess gólerős játékával a 10. percre 6–3-as előnyre tett szert.

A békési csapat Haszilló Gergő rutinját sem tudta kamatoztatni szünet után Dabason. Fotó: Gazsó János

Jött is nyomban a hazaiak időkérése és ennek hozományaként a 14. minutára a Dabas egyenlítése (7–7). Takács legjobbkor húzta le a rolót a kapuban, a társak pedig egymást követően háromszor is betaláltak, így ismét irányították a meccset. Két-három gól között billegett az eredmény, a helyiek 11–12-nél közelítettek veszélyesen, ám ekkor Varsandán Áron vette át a gólgyártást a békésieknél és a 27. percben 12–17-nél kialakult a legnagyobb különbség a felek között, ami kitartott a szünetig.

Kovács Szabolcs még ezt is megtoldotta a második félidő elején, ám erre néggyel válaszolt a Dabas, 17–19-nél menetrendszerűen érkezett Cifra Tibor játékmegszakítása. A hazai kapus azonban továbbra is sok gondot okozott Haszillóéknak, így a 41. percben második időkérésével is élt a viharsarki tréner, amikor 21–20-ra fordult az eredmény. Csapata azonban teljesen elvesztette a fonalat a játékban. A pontatlan lövések és technikai hibák tengerét követte el, ezt kihasználva a házigazdák végül fölényes sikert arattak. A békési csapat veresége ellenére 6. helyen maradt a tabellán.

Cifra Tibor: – Parádés első félidőt egy szégyenteljes második követett.

Dabas KC–Békési FKC 33–24 (13–18)

NB I. B-s férfi kézilabda-mérkőzés. Dabas, 200 néző. Vezette: Hornyik Zsolt Péter, Zörgő Róbert István.

Békés: TAKÁCS 1 – KEPESS 7 (4), Haszilló 2, KOVÁCS SZ. 2, Breuer 1, Varsandán 5 (2), Szabó Á. 2. Csere: Markóczy (kapus), Novák E., Árpási 2, Horváth L. 1, Kovács R., Lukács, Ritter 1, Miszlai. Edző: Cifra Tibor. A Dabas legjobb góldobói: Boros 8 (2), Laurinyecz 8, Ács 5.

Kiállítások: 6, ill. 6 perc. Hétméteresek: 6/5, ill. 4/3.