A Békés és a Nagyszénás is menekül az alsóházból

Szoros verseny zajlik a Békés vármegyei bajnokság alsóházában, a 10. helyen tanyázó Békési FC csapatát mindössze négy pont választja el a 6. Szeghalomtól. Az egykor az NB III.-ban is megforduló békési együttes csak a 7. fordulóban gyűjtötte be első pontját, majd két hete a Füzesgyarmat ellen az első győzelmet is megszerezte.

A fekete mezes Békési FC csapata A Füzesgyarmat után a Nagyszénás ellen is begyűjtené a három pontot

Fotó: Kiss Zoltán

Csalódottak lennének a Békési FC háza táján, ha nem szereznének pontot

– Hazai pályán végre sikerült nyernünk – mondja Kardos Imre asszisztensedző. – A Nagyszénás hozzánk hasonló utat járt be eddig, a keretük korösszetétele is mutat azonosságot a mienkkel. Náluk is sok fiatal játszik. Hazai pályán szeretnénk nyerni, de nyilvánvalóan a szénásiak is ilyen céllal érkeznek majd hozzánk. Háromesélyes a mérkőzés, természetesen nem fogunk feltartott kézzel kimenni a pályára. Csalódottak lennénk, ha nem tudnánk egyetlen pontot sem szerezni. Sajnos lesznek hiányzóink, ketten tartósan sérültek, ketten pedig más okok miatt nem lesznek velünk.

A Nagyszénás annyival jár előrébb, hogy nem egy, hanem két győzelmet számlál. Tasi Róbert csapatának az első öt mérkőzése ment rá a csapatépítésre, azóta azonban mintha megtalálták volna a helyes utat, a legutóbbi három bajnoki mérlege hét pont.

– Sok fiatalt vetettünk be a csapatba, akiknek még szokniuk kellett a légkört, a társakat – mondta Tasi Róbert edző. Az elején több éremesélyes gárdával – a Jaminával, a Szarvassal és az Orosházával – találkoztunk, és bizony hiányzott a sikerélmény. Ahogy azonban elkezdtük gyűjtögetni a pontokat, úgy nőtt meg az önbizalom. Az edzéseink is jók, mostanra kezd összeállni minden. A Békés ellen nagyon nehéz mérkőzésre számítok, kellemetlen ellenfélről beszélünk. Előttük vagyunk a tabellán, de ők is nyerni szeretnének, és hamar felzárkózhatnak. Nem tudom még, hogy kikre számíthatok még, de ettől függetlenül a győzelem reményében utazunk el Békésre, hogy tehessünk egy lépést a felsőház felé.

A 10. forduló programja

Október 19., vasárnap, 14.30: Szeghalmi FC–Szarvasi FC, Jamina SE–Füzesgyarmati SK, Békési FC–Nagyszénás SE, Dévaványai SE–Orosházi MTK-ULE, Gyomaendrődi FC–Mezőhegyesi SE.