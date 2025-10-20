október 20., hétfő

Asztalitenisz

38 perce

Gálázott a békési együttes

Címkék#asztalitenisz#csapatbajnokság#Békési Team#sport

Nem volt teljes a program az asztaliteniszezők csapatbajnokságában, hiszen az orosháziak a helyi utánpótlás verseny miatt elhalasztották hétvégi találkozójukat. Az NB II.-ben jól teljesített mindkét viharsarki szereplő, a szarvasiak döntetlenre végeztek, a békésiek pedig fölényes győzelmet arattak. Egy osztállyal lejjebb ugyanakkor továbbra is sikerélmény nélkül teljesítenek a békéscsabaiak.

Verasztó Lajos

A Békési TEAM a legerősebb összetételű csapatával múlta felül a tavaly még NB III.-ban vitézkedő Szolnokot. 

tarolt a békési csapat
A győztes békési együttes

A Tisza-partiakhoz hasonlóan újonc szarvasi Demeter Lehel ASE pedig bravúros döntetlent ért el a csoport egyik legjobbja ellen. Íme a hétvégi összefoglaló.

Demeter Lehel ASE–Szegedi AC II. 9:9 

NB II.-es csapatbajnoki asztalitenisz-mérkőzés, Szarvas. Szarvasi győztesek: Medvegy Ákos 4, Hortobágyi Bálint 2, Magyari Milán 2, Posgay Brunó.

Békési TEAM–Tisza SE Szolnok 16:2

NB II., Békés. Békési győztesek: Balogh Ágnes Kíra 4, Szelei Ákos 4, Ágota Csilla 3, Szilágyi Lívia 3, az Ágota Csilla, Balogh Ágnes Kíra, és a Szelei Ákos, Szilágyi Lívia páros.

A bajnokság állása: 1. Ceglédberceli DSE 15 pont (5 mérk.), 2. Szegedi AC II. 14 (5), Ceglédi VSE III. 11 (5), 4. Mezőtúri AFC I. 8 (4), 5. ATSK Szeged I. 8 (4), 6. Demeter Lehel ASE 7 (4), 7. Békés TEAM 6 (4), 8. Tisza SE Szolnok 4 (4), 9. Ceglédi VSE II. 3 (3).

Jászkun Volán SC–Csaba Fly AE 14:4

NB III., Szolnok. Békéscsabai győztesek: Vizsnyai Dávid 3, Szenes Iván.

Az ASE Orosháza–Kecskeméti Spartacus NB III.-as mérkőzést november 29-ére halasztották.

A bajnokság állása: 1. Kováts DSE 12 pont (4 mérk.), 2. ASE Orosháza 10 (4), 3. Jászkun Volán SC I. 10 (4), 4. Gyulai AK 9 (4), 5. Mezőtúri AFC II. 9 (5), 6. Kecskeméti Spartacus SK 8 (3), 7. Jászberényi ASE I. 6 (4), 8. KNIR DSE 4 (4), 9. Csaba Fly 4 (4).

 

 

