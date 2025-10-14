Állomás az év végi rövidpályás bajnokságra

A Békés vármegyei klubok közül a Békéscsabai Előre Úszó Klub (39 induló), a Gyulai Várfürdő (9), az Orosházi Úszó Egyesület (1) és a Tótkomlósi Úszó Egyesület (2) utazott Hódmezővásárhelyre.

A gyulai Gajda Anna is egyike volt azon Békés vármegyei úszóknak, akik dobogóra állhattak Vásárhelyen. Fotó: Kiss Zoltán

A békéscsabai úszók csak a HÓD Kupa első napján képviselték klubjukat, érdekesség, hogy a szombati versenyszámok lebonyolítása után az éremtáblázat élén álltak 15 arany-, 7 ezüst- és 12 bronzéremmel. Értelemszerű, mivel csak az első napon vettek részt a HÓD Kupán, másnap több egyesület is beelőzte őket, de még így is az előkelő hetedik helyen zártak az éremtáblán. A gyulaiak a 8 arany-, 5 ezüst és 7 bronzéremmel a tizedik helyen végeztek két nap után. A másik két klub versenyzőinek érem nem, de szép helyezés jutott azért.

Lévén kupaviadal, a pontversenyben a házigazdák végeztek az élen 889 egységgel, megelőzve NICS-Hódmezővásárhelyi ÚVC-t (886) és a román CSM Slatina klubját (573). A csabaiak az ötödik helyen zártak (406), a gyulaiak a 15. (202), az orosháziak a 27. (16), tótkomlósiak a 29. helyen (7) végeztek.

A hódmezővásárhelyi viadal történéseit a gyulaiak vezetőedzője, Vass Gyula így foglalta össze: – Csoportomból négy versenyző 31 rajtot teljesített a két nap során. Ez mutatja, hogy a versenyt a hétközi kemény edzések folytatásának tekintettük. Voltak, akik hat, de akadtak, akik kilenc-tíz alkalommal is rajtkőre álltak. A sorozatterhelés tökéletesen szolgálta az év végi rövidpályás bajnokság és cikluszáró versenyekre való felkészülést. Büszke vagyok a fiatalokra, hogy minden úszásukban maximálisan odatették magukat. Ezt mutatja az is, hogy az utolsó számban, a 200 vegyesen mindenki javított eddigi legjobb időeredményén. Remélem, hogy ezt megfelelően meg is háláltam nekik, ugyanis nem maradhatott el az edző jutalom desszertje sem.

A Békés vármegyei dobogósok

Békéscsaba: Ádász Nándor, Baráth Martina, Baukó Botond, Bogdán Luca, Bondár Vendel, Domokos Milán, Gubény Noémi, Gyuricza Kíra, Horváth Lili, Keresztúri Zsombor, Komlódi Balázs, Koncz Fanni, Kopcsák Dominik, Nyéki Benett, Tóth Bence.

Gyula: Abrudán Gábor, Cseresznyés Petra, Dúzs Dániel, Gajda Anna, Láng Levente, Szász Máté.