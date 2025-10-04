Aranyak és ezüst a régiós díjugrató döntőben

Tizennyolc Békés vármegyei lovas – ebből tizenhárom a régiós versenyben – ugratott az elmúlt hétvégén a kecskeméti szezonzáró szabadtéri díjugrató versenyen.

Középen, a dobogó tetején a győztes Békés vármegyei lovascsapat

Fotó: FB/Lovasok

Topformájukat hozták a Békés vármegyei lovasok

A döntőkben a békéscsabai Susánszky Pál az amatőröknél győzött, 135 centiméteren pedig a mezőhegyesi Jován Richárd a második helyen végzett. Csapatban a Farkas Nóra, Stefkovics Anett, Eperjesi Szilvia, Dér Tibor összeállítású Békés vármegyei négyes aranyérmet ünnepelhetett.

Békés vármegyei eredmények. Felnőtt döntő, 135 cm: 2. Jován Richárd (Mezőhegyesi Ménes KH SE) London II. n. l., 4. Potocska Attila (Potocska LSE, Békéscsaba) Madame n. l., 5. Farkas Nóra (Steel SE, Szarvas) Rolfs Royce n. l. Amatőr döntő, 115 cm: 1. Susánszky Pál (Békéscsabai SZI LSE) Zorka n. l., 6. Fazekas Alexa Éva (Aranykalász Lovas Klub, Újkígyós) Kadét n. l. Kezdő lovas döntő, 105 cm: 4. Susánszky Zóra (Békéscsabai SZI LSE) Comanchero HK Z n. l., 5. Mihály Luca (Horseland LK) Furioso-10 Parázs n. l.

Nyitott számok, 1. nap

Nyitott, 110 cm: 5 Szász Mihály (Békési Szabadidős LK) Jumanji n. l. Nyitott, 105 cm: 5. Szabó Sándor (Mezőhegyesi Ménes KH SE) Jamie n. l. Nyitott, 100 cm: 8. Bán Nikolett (Kentaur LE) Grey Top n. l. Felkészítő, 90 cm: 5. Potocska Attila Chapeau n l. Felkészítő, 80-85 cm: 1. Potocska Attila Richmond TN n. l. Nyitott, 100 cm: 2. Potocska Attila Crown Lady GH n. l.

Nyitott számok, 2. nap

Nyitott 100 cm: 4. Jován Richárd Vejerde Keienlegger n. l. Nyitott, 110 cm: 1. Potocska Attila Sweetie n. l., 5. Szabó Sándor Jamie n. l. Nyitott 120 cm: 5. Potocska Attila Chacoon’s Anna PS n. l.