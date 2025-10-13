Két nemzet 140 asztaliteniszezője Békéscsabán – galériával

Jámbor Zoltán felidézte a kezdeteket, amikor 1988-ban egy megyei versennyel emlékeztek dr. Bándi Andorra, majd 1990-tól már országossá vált a viadal, és néhány évvel később hivatalosan is elnyerte, hogy ez a rendezvény legyen az országos veterán bajnokság.

Mielőtt tizenhat asztalon megkezdődtek az egyéni küzdelmek, a résztvevők egyperces néma tiszteletadással emlékeztek az elmúlt egy esztendő során elhunyt asztaliteniszezőkre.

Pénteken a páros versenyek során a Békés vármegyei asztaliteniszezők hét dobogós helyezést értek el. A Békési TE játékosa, Sebestyén Sándor csakúgy mint egy évvel ezelőtt, most is a dobogó legfelső fokára állhatott a 60–64 évesek között, csak a párja változott, ezúttal Csarnai Gábor helyett, a szécsényi Nagy Miklóssal az oldalán lett aranyérmes.



Szombaton egyéniben két dobogós helyezés jutott a Békés vármegyei játékosoknak. A 70–74 éves korosztályban a gyomaendrődi Ágoston István a döntőbe jutott, ahol remekül küzdött, és nagy csatában 3:2-re győzött a volt válogatott Frank Béla ellen, így aranyérmet nyert. A 60–64 évesek mezőnyében Sebestyén Sándor bronzérmet szerzett.