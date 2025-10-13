október 13., hétfő

Asztalitenisz

Két nemzet 140 asztaliteniszezője Békéscsabán – galériával

Címkék#Dr Bándi Andor#Veteránbajnokság#asztalitenisz#Békéscsaba

Békéscsabán idén sem maradt el az asztaliteniszezők hagyományos országos seregszemléje. A Békés Vármegyei Sportszövetségek Érdekszövetségi Egyesülete és a vármegyei asztalitenisz szövetség a városi sportcsarnokban bonyolította le a 32. Dr. Bándi Andor emlékversenyt, amely egyben magyar nemzetközi veterán bajnokság is. Pénteken párosban, szombaton egyéniben mérték össze tudásukat a résztvevők.

Verasztó Lajos

A Dr. Bándi Andor emlékversenyen két nemzet 140 versenyzője fogott ütőt. 

Bándi Andor; asztalitenisz; emlékverseny
Az idei Dr. Bándi Andor emlékversenyen is nagy volt a harci kedv a veterán asztaliteniszezők körében. Fotó: Kiss Zoltán

A szombat délelőtti ünnepélyes megnyitón a Himnusz elhangzása után Jámbor Zoltán, a Békés Vármegyei Sportszövetségek Érdekszövetségi Egyesületének elnöke köszöntötte a vendégeket. A folytatásban Szántosi Attila, a vármegyei szövetség elnöke virágcsokrot nyújtott át a névadó lányának, Bándi Sorayának, Csabai Dániel alelnök pedig ajándékot adott át a névadó fiának, Bándi Attilának.

Varga Tamás, Békéscsaba alpolgármestere kiemelte, a vármegyei székhely egy igazi sportváros, a nyáron egy kétszázötven fős nemzetközi vívó tábornak adtak otthont, és megrendezték a vitorlázórepülő Európa-bajnokságot. – Önök most azért jöttek el Békéscsabára, hogy bizonyítsák az aktív pályafutásuk befejezése után is, örömmel játszanak nap mint nap, és ezen a viadalon mindent megtesznek a minél jobb eredmények elérése érdekében. Jó versenyzést, sportszerű küzdelmet kívánok – zárta mondandóját az alpolgármester.         

A Dr. Bándi Andor asztalitenisz emlékverseny

Fotók: Kiss Zoltán

 Jámbor Zoltán felidézte a kezdeteket, amikor 1988-ban egy megyei versennyel emlékeztek dr. Bándi Andorra, majd 1990-tól már országossá vált a viadal, és néhány évvel később hivatalosan is elnyerte, hogy ez a rendezvény legyen az országos veterán bajnokság.
Mielőtt tizenhat asztalon megkezdődtek az egyéni küzdelmek, a résztvevők egyperces néma tiszteletadással emlékeztek az elmúlt egy esztendő során elhunyt asztaliteniszezőkre.

Pénteken a páros versenyek során a Békés vármegyei asztaliteniszezők hét dobogós helyezést értek el. A Békési TE játékosa, Sebestyén Sándor csakúgy mint egy évvel ezelőtt, most is a dobogó legfelső fokára állhatott a 60–64 évesek között, csak a párja változott, ezúttal Csarnai Gábor helyett, a szécsényi Nagy Miklóssal az oldalán lett aranyérmes.


Szombaton egyéniben két dobogós helyezés jutott a Békés vármegyei játékosoknak. A 70–74 éves korosztályban a gyomaendrődi Ágoston István a döntőbe jutott, ahol remekül küzdött, és nagy csatában 3:2-re győzött a volt válogatott Frank Béla ellen, így aranyérmet nyert. A 60–64 évesek mezőnyében Sebestyén Sándor bronzérmet szerzett.

A békési Sebestyén Sándor megvédte tavalyi címét a 60–64 évesek között. Fotó: Kiss Zoltán

A Dr. Bándi Andor emlékverseny Békés vármegyei dobogósai

Egyéni. Férfiak. 60–64 évesek: 3. Sebestyén Sándor (Békési TE). 70–74 évesek: 1. Ágoston István (Gyomaendrődi ASE).
Páros. Nők. 40–49 évesek. 3. Balogh Bernadett, Veres-Csőke Gabriella (Békési TEAM). Férfiak. 50–59 évesek: 2. Kovács Ádám, Tóth Sándor (Pénzügyőr, HED-LAND Mezőberényi SE). 60–64 évesek: 1. Nagy Miklós, Sebestyén Sándor (Szerva ASE, Békési TE). 65–69 évesek: 3. Béres Sándor, Boros István (Gyulai AK, Hajdúszoboszló). 70–74 évesek: 2. Ágoston István, Szabó László (Gyomaendrődi ASE, MÁV Előre SC), 3. Id. Telekes Flórián, Zsankó László (Vámosgyörk, Békés Vármegyei Áldozatvédelmi és Bűnmegelőzési KE). 80 éven felüliek: 3. Kepes László, Nyári László (Malév SC, Orosháza).

 

 

