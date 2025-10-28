Röplabda
55 perce
Az U18-as válogatott összetartása csabaiakkal
Diósdon edzőtáborozott és játszott az elmúlt héten három NB I.-es mérkőzést a magyar női U18-as válogatott. A KRC, a TRSE és a Vidux-Szegedi RSE ellen is magabiztos, 3:0-s sikert arattak a lányok.
A válogatott legjobb pontszerzője 34 ponttal Pampuch Gréta (Nyíregyháza) lett a három meccs alatt, de szorosan a nyomában Zsombók Eszter (Vasas SC) 32-vel. A magyar korosztályos válogatottban a Békéscsabai RSE-ből két játékos – a szélső ütő Szalay Szonja és a center Ilonka-Kalla Sára – készült. A lányok legközelebb november végén találkoznak, amikor is négy mérkőzést játszanak a hónap utolsó hétvégéjén.
Ezt ne hagyja ki!Itt élne az AI
5 órája
Ez a TOP 5 legjobb település Békés vármegyében a mesterséges intelligencia szerint
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre