Az U18-as válogatott összetartása csabaiakkal

A válogatott legjobb pontszerzője 34 ponttal Pampuch Gréta (Nyíregyháza) lett a három meccs alatt, de szorosan a nyomában Zsombók Eszter (Vasas SC) 32-vel. A magyar korosztályos válogatottban a Békéscsabai RSE-ből két játékos – a szélső ütő Szalay Szonja és a center Ilonka-Kalla Sára – készült. A lányok legközelebb november végén találkoznak, amikor is négy mérkőzést játszanak a hónap utolsó hétvégéjén.

Szalay Szonja (balról) és Ilonka-Kalla Sára Fotó: BRSE