1 órája
Az elődöntőért vívott a csabai lány
Hajdúhadházán kezdte meg a hétvégén négy korosztály – törpici, gyermek, újonc és serdülő – a négyszeres olimpiai és háromszoros világbajnok párbajtőröző, mesteredző, Kulcsár Győzőről elnevezett Sport XXI. Körverseny idei sorozatát.
A hajdúsági versenyről a békéscsabai Alföld Vívó Akadémia párbajtőrözői sem hiányozhattak és többen is jó eredménnyel zártak. Rácz Emma az elődöntőért küzdhetett a gyermek korosztályban, aki a későbbi döntős román Octavia Poptól kapott ki.
– Nagyon erős versenyeken vagyunk túl, büszkék lehetünk az elért szép eredményeinkre. Mindenki beleadott mindent – summázta a történteket Nagy Nándor, az AVA szakosztályvezetője.
Az AVA jobb eredményei. Fiúk. Serdülők (73 induló): 13. Benkő Benedek. Újonc (79): 10. Gonda Péter. Törpici (36): 24. Tari Benedek. Leányok. Gyermek (84): 7. Rácz Emma.