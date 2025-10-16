Az elődöntőért vívott a csabai lány

A hajdúsági versenyről a békéscsabai Alföld Vívó Akadémia párbajtőrözői sem hiányozhattak és többen is jó eredménnyel zártak. Rácz Emma az elődöntőért küzdhetett a gyermek korosztályban, aki a későbbi döntős román Octavia Poptól kapott ki.

A békéscsabai Rácz Emma (jobbról a második) már az elődöntőbe jutásért vívott a körversenyen

Fotó: AVA

– Nagyon erős versenyeken vagyunk túl, büszkék lehetünk az elért szép eredményeinkre. Mindenki beleadott mindent – summázta a történteket Nagy Nándor, az AVA szakosztályvezetője.

Az AVA jobb eredményei. Fiúk. Serdülők (73 induló): 13. Benkő Benedek. Újonc (79): 10. Gonda Péter. Törpici (36): 24. Tari Benedek. Leányok. Gyermek (84): 7. Rácz Emma.