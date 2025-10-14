október 14., kedd

Asztalitenisz

1 órája

Asztaloknál az utánpótlás

Címkék#asztalitenisz#verseny#Békéscsaba#utánpótlás

Békéscsabán rendeztek vasárnap országos II. osztályú utánpótlás asztaliteniszversenyt. Az U11-es, U13-as és U15-ös korosztály volt porondon, szám szerint 77 fiatal mérte össze tudását.

Verasztó Lajos

Az orosházi lányok közül az U11-eseknél Csík-Darabos Éva a fináléig menetelt, ott viszont 3:0-ra kikapott. 

Az ezüstérmes Csík-Darabos Éva (balról) a 11 évesek eredményhirdetésén. Fotó: ASE Orosháza    

A 9 éves Vashegyi Hanna a 4 közé jutásért szenvedett vereséget. Az U13-asoknál, Sánta Elena és Csík-Darabos Éva a 4 közé jutásért megvívott meccsén maradt alul, mint Bényei Nelli az U15-ösöknél, Vadász Réka pedig egy körrel korábban búcsúzott.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Az U13-as fiúknál Németh Endre Pál (Demeter ASE) két 3:0-s sikerrel jutott az elődöntőig, ám ott már nem bírt riválisával és bronzérmes lett. Kéri Kristóf (Orosháza) egy győzelem után a 8 közé jutásért maradt alul. Így járt az U15-ösöknél Styr Kevin (Gyula) is, Bakulya Tamást (Demeter ASE) és Kéri Kristófot egy körrel korábban állították meg. Németh Endre Pál a 8 közé jutásért győzött, az elődöntőért viszont alulmaradt.

 

 

