Asztaloknál az utánpótlás

Az orosházi lányok közül az U11-eseknél Csík-Darabos Éva a fináléig menetelt, ott viszont 3:0-ra kikapott.

Az ezüstérmes Csík-Darabos Éva (balról) a 11 évesek eredményhirdetésén. Fotó: ASE Orosháza

A 9 éves Vashegyi Hanna a 4 közé jutásért szenvedett vereséget. Az U13-asoknál, Sánta Elena és Csík-Darabos Éva a 4 közé jutásért megvívott meccsén maradt alul, mint Bényei Nelli az U15-ösöknél, Vadász Réka pedig egy körrel korábban búcsúzott.

Az U13-as fiúknál Németh Endre Pál (Demeter ASE) két 3:0-s sikerrel jutott az elődöntőig, ám ott már nem bírt riválisával és bronzérmes lett. Kéri Kristóf (Orosháza) egy győzelem után a 8 közé jutásért maradt alul. Így járt az U15-ösöknél Styr Kevin (Gyula) is, Bakulya Tamást (Demeter ASE) és Kéri Kristófot egy körrel korábban állították meg. Németh Endre Pál a 8 közé jutásért győzött, az elődöntőért viszont alulmaradt.