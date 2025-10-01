Országos októberi rendezvények szűkebb pátriánkban

Érdekesség, hogy a legfiatalabb korosztálytól a legidősebb szeniorokig mutathatják meg tudásukat a résztvevők az érdeklődőknek. A sorozatot október 10-11-én a békéscsabai Dr. Bándi Andor emlékverseny nyitja, ami egyben veterán magyar bajnokság is a 40 év feletti női és férfi játékosoknak.

A szenior viadal után október 12-én először rendeznek a békéscsabai sportcsarnokban utánpótlás ranglista versenyt az U11, U13 és U15-ös korosztálynak, amelyen az ASE Orosháza, valamint a szarvasi Demeter Lehel ASE fiataljaitól is szép eredményeket várhatunk.

A nagy hagyományokkal rendelkező orosházi Pintér Attila emlékversenyen október 18-án és 19-én az ország legjobb 11 és 15 év közötti játékosai küzdhetnek egyéni és páros számokban.