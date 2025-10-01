49 perce
Országos októberi rendezvények szűkebb pátriánkban
Októberben országos szinten is kiemelkedő asztalitenisz versenyeket rendeznek Békés vármegyében. Mint Csabai Dániel, a vármegyei szövetség alelnöke elmondta három jelentős esemény házigazdája lesz két város.
A Demeter Lehel ASE fiataljaira ranglistaverseny vár Békéscsabán. Fotó: Babák Zoltán
Érdekesség, hogy a legfiatalabb korosztálytól a legidősebb szeniorokig mutathatják meg tudásukat a résztvevők az érdeklődőknek. A sorozatot október 10-11-én a békéscsabai Dr. Bándi Andor emlékverseny nyitja, ami egyben veterán magyar bajnokság is a 40 év feletti női és férfi játékosoknak.
A szenior viadal után október 12-én először rendeznek a békéscsabai sportcsarnokban utánpótlás ranglista versenyt az U11, U13 és U15-ös korosztálynak, amelyen az ASE Orosháza, valamint a szarvasi Demeter Lehel ASE fiataljaitól is szép eredményeket várhatunk.
A nagy hagyományokkal rendelkező orosházi Pintér Attila emlékversenyen október 18-án és 19-én az ország legjobb 11 és 15 év közötti játékosai küzdhetnek egyéni és páros számokban.
Útmutatót kaptak a garabonciások: a legnagyobb logisztika a család - galériával, videóval
Vegyék be vagy elaltatom – milyen sorsot érdemel a mindörökké hűséges kutya?