Asztalitenisz

2 órája

Országos októberi rendezvények szűkebb pátriánkban

Címkék#Dr Bándi Andor#asztalitenisz#verseny#Orosháza#Békéscsaba

Októberben országos szinten is kiemelkedő asztalitenisz versenyeket rendeznek Békés vármegyében. Mint Csabai Dániel, a vármegyei szövetség alelnöke elmondta három jelentős esemény házigazdája lesz két város.

Verasztó Lajos
Országos októberi rendezvények szűkebb pátriánkban

A Demeter Lehel ASE fiataljaira ranglistaverseny vár Békéscsabán. Fotó: Babák Zoltán

Érdekesség, hogy a legfiatalabb korosztálytól a legidősebb szeniorokig mutathatják meg tudásukat a résztvevők az érdeklődőknek. A sorozatot október 10-11-én a békéscsabai Dr. Bándi Andor emlékverseny nyitja, ami egyben veterán magyar bajnokság is a 40 év feletti női és férfi játékosoknak. 
A szenior viadal után október 12-én először rendeznek a békéscsabai sportcsarnokban utánpótlás ranglista versenyt az U11, U13 és U15-ös korosztálynak, amelyen az ASE Orosháza, valamint a szarvasi Demeter Lehel ASE fiataljaitól is szép eredményeket várhatunk.
A nagy hagyományokkal rendelkező orosházi Pintér Attila emlékversenyen október 18-án és 19-én az ország legjobb 11 és 15 év közötti játékosai küzdhetnek egyéni és páros számokban.

 

 

