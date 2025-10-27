Asztalitenisz
1 órája
Nem indul el az orosházi csapat a női NB I.-ben
Az Asztalitenisz Sportegyesület Orosháza anyagi okok miatt visszalépett a női NB I.-es bajnokságtól, amelynek küzdelmei novemberben kezdődtek volna.
Az ASE Orosháza hölgykoszorúja játéklehetőség nélkül marad támogatottság hiányában
Bogdánffy Csaba szakmai koordinátor elmondta mivel őszre rendkívül nehéz anyagi helyzetbe került az egyesület, ezért döntöttek a visszalépés mellett. A meglévő anyagi forrásait az ASE Orosháza a jövőben az utánpótlás korú játékosainak versenyeztetésére fordítja.
