Asztalitenisz

Nem indul el az orosházi csapat a női NB I.-ben

Az Asztalitenisz Sportegyesület Orosháza anyagi okok miatt visszalépett a női NB I.-es bajnokságtól, amelynek küzdelmei novemberben kezdődtek volna.

Verasztó Lajos
Az ASE Orosháza hölgykoszorúja játéklehetőség nélkül marad támogatottság hiányában

Bogdánffy Csaba szakmai koordinátor elmondta mivel őszre rendkívül nehéz anyagi helyzetbe került az egyesület, ezért döntöttek a visszalépés mellett. A meglévő anyagi forrásait az ASE Orosháza a jövőben az utánpótlás korú játékosainak versenyeztetésére fordítja.      

 

