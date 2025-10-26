október 26., vasárnap

Cselgáncs

27 perce

Arany és bronz a harmadosztályú bajnokságról

Címkék#aranyérmes#HATO Judo és MMA SE#Györki Dániel#bajnokság#bronzérmes#Halmágyi Tamara

Halmágyi Tamara arany-, Györki Dániel bronzérmes lett a Sopronban hétvégén megrendezett III. osztályú magyar bajnokságon.

Gajdács Pál
Arany és bronz a harmadosztályú bajnokságról

Halmágyi Tamara és Györki Dániel

Fotó: FB/HATO Judo és MMA SE

A békéscsabai HATO Judo és MMA SE két versenyzője közül Halmágyi Tamara két év kihagyás után, régi formáját idézve lett aranyérmes a +78 kg-ban. Györki Dániel a 66 kg-ban indulva a II. osztályú magyar bajnoksághoz hasonlóan szerzett bronzérmet.

 

 

