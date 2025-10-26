Cselgáncs
1 órája
Arany és bronz a harmadosztályú bajnokságról
Halmágyi Tamara arany-, Györki Dániel bronzérmes lett a Sopronban hétvégén megrendezett III. osztályú magyar bajnokságon.
Halmágyi Tamara és Györki Dániel
Fotó: FB/HATO Judo és MMA SE
A békéscsabai HATO Judo és MMA SE két versenyzője közül Halmágyi Tamara két év kihagyás után, régi formáját idézve lett aranyérmes a +78 kg-ban. Györki Dániel a 66 kg-ban indulva a II. osztályú magyar bajnoksághoz hasonlóan szerzett bronzérmet.
Ezt ne hagyja ki!Előrejelzés
2 órája
Holnap megmutatja igazi arcát az október – nem mindenkinek lesz örömére
Ezt ne hagyja ki!Küzdelem
3 órája
Az aszály kinyírta a poloskákat: büdösség évei után jöhet a fellélegzés
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre