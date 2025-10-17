Andrássys arany a diákolimpián

A lányok 4x800 méteres váltójában szép viharsarki siker született, ahol Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium versenyzői kiváló kezdéssel, és jó erőbeosztással 10:13,14 perces idővel megszerezték a győzelmet. Az aranyérmes váltó tagjai: Csótó Kincső Réka, Mézes Virág Emese, Sztraczinszki Lili, és Nagy Melinda. A felkészítők Urbanikné Rosza Mária, Adorján László edzők és Bárdos Tibor, Hrabovszki Gábor testnevelők voltak.

Balról: Bárdos Tibor, Sztraczinszki Lili, Nagy Melinda, Csóti Kincső Réka és Mézes Virág Emese, Hrabovszki Gábor Fotó: FB/Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium