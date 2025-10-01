A békéscsabai Kollár Milán tizedik a válogatón a mamutmezőnyben

A már megszokott hatalmas létszámmal startolt el a honi junior és kadét vívók számára is a versenyévad, a budapesti Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnokban az Alföld Vívó Akadémia nyolc fiatalja is pástra lépett. Kadetban a fiúknál 124, a lányoknál 102 párbajtőröző igyekezett minél több asszót megnyerni.

Kollár Milán (háttal), az Alföld Vívó Akadémia kadétja remek hétvégét fogott ki a kadét válogatón Fotó: AVA

Két korosztályban is jól állta a sarat az Alföld Vívó Akadémia vívója

A csabai akadémisták derekasan helytálltak a népes és erős mezőnyben. Kollár Milán Top 10-es eredménye különösen biztató a folytatásra nézve, ami a kiemelkedő formáját és fejlődését bizonyítja.

A kadet korosztályban Milán mind a hat csörtéjét megnyerte a csoportjában, akinek először a 32 közé jutásért kellett vívnia, ahol a kondorosi Borka Hunort győzte le magabiztosan 15:5-re. A következő körben a szolnoki Kóródinak is megálljt parancsolt (15:8), a nyolc közé jutásban a BVSC-s Kuznyecov akadályozta meg (4:15), így lett 10. Kollár Milán. A csabai fiatal a junioroknál is megállta a helyét, ahol a nyolcaddöntőbe kerülésért búcsúzott, köszönhetően honvédos ellenfelének (7:15). A kadétoknál az egykori békéscsabai nevelésű nagy esélyes honvédos Petrovszki Áron diadalmaskodott.

A csabai fiúk közül az egész nap jól vívó Tímár Tas a 16 közé jutásért esett ki, őt a Honvéd vívója, Vörös győzte le.

Az AVA eredményei

Fiúk. Kadet (124 induló): 10. Kollár Milán, 23. Tímár Tas, 45. Csarnai Roland, 63. Gonda Péter, 74. Benkő Benedek, 77. Fári Bence, 119. Kovács Benedek. Junior (156): 24. Kollár Milán, 75. Kovács Benedek, 89. Csarnai Roland, 132. Tímár Tas.

Leányok. Kadet (102): 82. Pataki Anna. Junior (110): 97. Pataki Anna.