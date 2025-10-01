október 1., szerda

Malvin névnap

11°
+16
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vívás

1 órája

A békéscsabai Kollár Milán tizedik a válogatón a mamutmezőnyben

Címkék#békéscsabai#Kollár Milán#Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnokban#Alföld Vívó Akadémia

Ragyogó teljesítménnyel kezdte a 2025–26-os versenyszezont a békéscsabaiak fiatal párbajtőrözője. Az Alföld Vívó Akadémia kadétja, Kollár Milán a hétvégén a hétvégén megrendezett Magyar Kupa fordulóban, egyben válogatón az előkelő 10. helyen végzett.

Gajdács Pál

A már megszokott hatalmas létszámmal startolt el a honi junior és kadét vívók számára is a versenyévad, a budapesti Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnokban az Alföld Vívó Akadémia nyolc fiatalja is pástra lépett. Kadetban a fiúknál 124, a lányoknál 102 párbajtőröző igyekezett minél több asszót megnyerni. 

Alföld Vívó Akadémia
Kollár Milán (háttal), az Alföld Vívó Akadémia kadétja remek hétvégét fogott ki a kadét válogatón Fotó: AVA

Két korosztályban is jól állta a sarat az Alföld Vívó Akadémia vívója

A csabai akadémisták derekasan helytálltak a népes és erős mezőnyben. Kollár Milán Top 10-es eredménye különösen biztató a folytatásra nézve, ami a kiemelkedő formáját és fejlődését bizonyítja. 

A kadet korosztályban Milán mind a hat csörtéjét megnyerte a csoportjában, akinek először a 32 közé jutásért kellett vívnia, ahol a kondorosi Borka Hunort győzte le magabiztosan 15:5-re. A következő körben a szolnoki Kóródinak is megálljt parancsolt (15:8), a nyolc közé jutásban a BVSC-s Kuznyecov akadályozta meg (4:15), így lett 10. Kollár Milán. A csabai fiatal a junioroknál is megállta a helyét, ahol a nyolcaddöntőbe kerülésért búcsúzott, köszönhetően honvédos ellenfelének (7:15). A kadétoknál az egykori békéscsabai nevelésű nagy esélyes honvédos Petrovszki Áron diadalmaskodott.

A csabai fiúk közül az egész nap jól vívó Tímár Tas a 16 közé jutásért esett ki, őt a Honvéd vívója, Vörös győzte le. 

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Az AVA eredményei 

Fiúk. Kadet (124 induló): 10. Kollár Milán, 23. Tímár Tas, 45. Csarnai Roland, 63. Gonda Péter, 74. Benkő Benedek, 77. Fári Bence, 119. Kovács Benedek. Junior (156): 24. Kollár Milán, 75. Kovács Benedek, 89. Csarnai Roland, 132. Tímár Tas. 

Leányok. Kadet (102): 82. Pataki Anna. Junior (110): 97. Pataki Anna.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu