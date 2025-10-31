október 31., péntek

Röplabda

2 órája

A TFSE lesz a BRSE ellenfele a Magyar Kupában

Szerda este eldőlt, hogy a szintén a TippmixPro Női Extraligában érdekelt TFSE-vel játszik az MBH-Békéscsaba női röplabdacsapata a Magyar Kupa nyolcaddöntőjében.

Gajdács Pál

Nem történt meglepetés a Magyar Kupa 2025–2026-os selejtezőjében, és az a párharc is a papírformának megfelelően alakult, amely a békéscsabaiak számára a legérdekesebb volt: az élvonalbeli TFSE 3:0-ra legyőzte idegenben a Diósgyőri VTK-t, és mivel a két együttes nem azonos osztályban szerepel, a továbbjutás egy mérkőzésen dőlt el. Azaz 2022 és 2023 után ismét a TF lesz a Békéscsaba ellenfele a legjobb 16 között, ám mivel azóta a fővárosiak extraligások lettek, így két mérkőzésre lesz szükség a párharc eldöntéséhez. A felek már meg is egyeztek a találkozók időpontjaiban. 

A békéscsabai röplabdacsapat a Magyar Kupában is összecsap a TFSE-vel
Archív fotó: Imre György

Nyolcaddöntő, 1. mérkőzés. November 11., kedd, 20.00: TFSE–MBH-Békéscsaba
2. mérkőzés. November 30., vasárnap, 17.00: MBH-Békéscsaba–TFSE
A továbbjutóra a BVSC-Zugló–UTE párharc győztese vár a legjobb 8 között.

 

 

