3 órája
Volt csabai pólós szerepvállalása Máltán
Alighanem sokan emlékeznek arra az ígéretes fiatal srácra, Bucsi Ferencre, aki a békéscsabai vízilabda utánpótlás remek kapusa volt, majd egy nyári napon Egerbe igazolt. Ott is szorgalmával kivívta a helyiek elismerését, amely a mai napig tart.
„Örömmel üdvözöljük Bucsi Ferenc edzőt, ismertebb nevén Fecót Magyarország másodosztályú bajnokságának aktív kapusát, aki első kézből ötvözi a játékélményt a modern edzői szakértelemmel” – olvasható a máltai Sliema Aquatic Sports Club közösségi oldalán.
A fiatal szakember Máltára költözik, hogy edzői karrierjére koncentráljon, miközben vízilabda edzői diplomája utolsó évét letölti. Fecó az Egri WPC-nél széleskörűen dolgozott az U14-es és U16-os ifjúsági csapatokkal, miközben a kapusfejlesztésért is felelős volt minden korosztályban.
Tavaly nyáron Máltán a Marsaskala WPC-n edzett U14-es és U16-os gárdákat, miközben Babay Árpád mellett a szeniorcsapat felállításához is hozzájárult.