Volt csabai pólós szerepvállalása Máltán

„Örömmel üdvözöljük Bucsi Ferenc edzőt, ismertebb nevén Fecót Magyarország másodosztályú bajnokságának aktív kapusát, aki első kézből ötvözi a játékélményt a modern edzői szakértelemmel” – olvasható a máltai Sliema Aquatic Sports Club közösségi oldalán.

Így köszöntötték Bucsi Fecót Máltán Forrás: csabapolo.hu

A fiatal szakember Máltára költözik, hogy edzői karrierjére koncentráljon, miközben vízilabda edzői diplomája utolsó évét letölti. Fecó az Egri WPC-nél széleskörűen dolgozott az U14-es és U16-os ifjúsági csapatokkal, miközben a kapusfejlesztésért is felelős volt minden korosztályban.

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Tavaly nyáron Máltán a Marsaskala WPC-n edzett U14-es és U16-os gárdákat, miközben Babay Árpád mellett a szeniorcsapat felállításához is hozzájárult.