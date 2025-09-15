OB III.-as bajnok a Viharsarok Tenisz Alapítvány

A Viharsarok TA fiataljai a sereghajtó legyőzésével már a bajnoki címet ünnepelhették, így ha minden igaz, jövőre sem marad békési gárda nélkül az OB II.-es mezőny, ahonnan nyeretlenül búcsúztak az orosháziak.

A Viharsarok TA elleni szombati meccsük elmaradt Hankó Bencééknek, a vasárnapi szarvasi derbit pedig kiélezett csatában elveszítették. Fotó: Kiss Zoltán

A szombaton elhalasztott Előre TK–Viharsarok TA és Szegedi VTK–Gyula II. OB III.-as csapatbajnokit, valamint a vasárnapról elnapolt Építők TK–Gyula OB I.-es női mérkőzést szeptember második felében pótolják.

Vasárnapi eredmények:

MozGO SE Nagykőrös–Orosházi VTK 7:2

OB II.-es csapatbajnoki tenisz-mérkőzés, Nagykőrös. Orosházi győztesek: Fejes Ádám (1.), és a Fejes Ádám, Szilasi Dávid (1.) páros.

Az alsóházi végeredmény: 5. MozGo SE Nagykőrös 6 pont (23:4), 6. Dunaharaszti MTK 4 (16:11), 7. Ball City SE 2 (11:16), 8. Orosházi VTK 0 (4:23).

Viharsarok TA–Dél-alföldi Tenisz Egyesület 8:1

OB III.-as csapatbajnoki tenisz-mérkőzés, Békéscsaba. Békéscsabai győztesek: Pacsika Mátyás (2.), Hankó Bence (3.), Kovács Huba (4.), Berg Ervin Valter (5.), Tóth Vid (6.), valamint a Kovács Huba, Pacsika Mátyás (1.), a Lipták Szabolcs, Berg Ervin Valter (2.), és a Tóth Vid, Hankó Bence (3.) páros.

Szarvasi TC–Békéscsabai Előre TK 5:4

OB II., Szarvas. Győztesek: Petrás Péter (1.), Selymes Péter (2.), Parczen Benedek (4.), dr. Bencze Tamás (6.), és a Petrás Péter (1.), dr. Bencze Tamás (6.) páros, illetve Mihály István (3.), Técsy Gyula (5.), valamint a Weisz Gábor, Kis Barna (1.), és a Fábián Viktor, Técsy Gyula (3.) páros.

További eredmény: Back Street Balls–Agroázis-Szegedi VTK 6:3.

Az állás: 1. Viharsarok TA 20 pont (73:17, 10 mérk.), 2. TSZSK Gyula II. 14 (55:35, 10), 3. Agroázis-Szegedi VTK 12 (45:45, 10), 4. Szarvasi TC 10 (41:40, 9), 5. Békéscsabai Előre TK 6 (43:38, 9), 6. Back Street Balls 4 (32:58, 10), 7. Dél-alföldi TK 0 (9:63, 8).