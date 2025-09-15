szeptember 15., hétfő

Labdarúgás - Vármegyei III. osztály

1 órája

A Csorvás és a Vésztő is otthon tartotta a három pontot

Címkék#Vármegyei III#Vésztői Torna Klub#labdarúgás#összefoglaló

Rangadók színesítették a vármegyei III. osztályú labdarúgó-bajnokság második játéknapja programját. Az Északi csoportban a Vésztő, délen pedig a Csorvás fogadott hozzá hasonlóan aranyéremért harcba szálló riválist. Mindkét helyszínen a hazai fél örülhetett a három pontnak.

Bakulya Mihály

A Vésztő változatos csatában múlta felül a Sarkadot, a kovácsháziak végzetét pedig Gyevi-Nagy Balázs okozta Csorváson, aki egymaga négyszer talált a kapujukba. 

Vésztő; labdarúgás; rangadó; Sarkad
A Vésztő a hajrában kerekedett felül a fehér mezes Sarkadon az északi szekció rangadóján. Fotó: Kuti István                            

A rangadók árnyákéban akadtak sok gólt tartogató összecsapások is a harmadosztályú bajnokságban. Kötegyánban például tucatnyi békési találatot láthatott a publikum, Jaminában pedig a helyi fiatalok játszottak vízilabda-mérkőzésre emlékeztető eredményt hozó 90 percet a Medgyesbodzással. Íme az összefoglaló.

Északi csoport
Vésztői TK–Sarkadi KLE 3–2 (1–1)

Vármegyei III. osztályú labdarúgó-mérkőzés. Vésztő, 150 néző. Vezette: Korbely Péter Szabolcs.
Vésztő: Sándor – Lázár A., Tóth I., Kurucz (Varga T.), Balázs, Pap Sz., Lévai, Nikula (Kovács P.), Kopács, Pálfi, Pap Zs. Edző: Kuti István.
Sarkad: Pribék – Nagy B., Jánki I., Szabó Milán (Szalazsán R.), Csonka, Papp B., Szalazsán A., Szilágyi E., Kónya, Berke, Patkás S. Edző: Szűcs Egon.
Gólszerző: Pálfi (43.), Pap Sz. (56., 83.), ill. Patkás S. (35.), Jánki I. (65.).
Kuti István: – A szív, a küzdelem és a csapategység diadala volt. Igazi rangadón sikerült megszereznünk a három pontot. A gyászoló labdarúgóinknak és családjuknak őszinte részvétünket kívánjuk!
Szűcs Egon: – Egy ki- ki meccsen mindkét csapat kicsit hiányosan, de minimum egy osztállyal feljebbi szintet tett le. Nagyon büszke vagyok a csapatra hisz úgy gondolom meg szorítottuk a bajnokesélyest, amit nem sok csapat fog tudni megtenni. Köszönjük a sportszerű Vésztőnek ezt a remek mérkőzést. Jó játékvezetés.

Kötegyáni FC–Békési FC II. 0–12 (0–3)

Kötegyán, 40 néző. Vezette: Tóth Imre.
Kötegyán: Mihály – Csikos, Kovács E., Kotlacsik (Csiki I.), Csiki K., Botos, Ungor (Nagy Zs.), Csiki D., Coita, Oláh M., Farkas L. Játékos-edző: Csiki István.
Békés: Nagy-Gáspár – Megyeri, Minya, D. Nagy, Kis J., Kardos I., Szűcs (Fodor), Mracskó, Kardos M., Reszelő T., Kovács I. (Kis A.). Játékos-edző: Minya István.
Gólszerző: Minya (9.), Kardos I. (11., 47., 71., 72.), D. Nagy (27., 75.), Reszelő T. (46., 65.), Karos M. (50.), Megyeri (79.), Kis A. (86.).
Csiki István: – A szezon első meccsén kijött a Békés gyorsaságbeli előnye. Gratulálunk a vendégcsapatnak a nagyarányú győzelméhez!
Kardos Imre: – Ilyen arányban is megérdemelten győztünk, a lelkes hazaiak ellen. Kis Alexnek gratulálunk első felnőtt góljához!

Zsadányi KSE–Köröstarcsai KSK 2–1 (0–0)

Zsadány, 300 néző. Vezette: Pálfi János.
Zsadány: Csizmadia S. – Kiss B. (Komódi P.), Vásárhelyi (Kollár Z.), Baksai (Soós), Fürj (Csongrádi), Szőrös Á., Komódi B., Cseke, Szabó Dániel, Kóti R. (Szabó Dávid), Csizmadia G. (Bakó A.). Edző: Csizmadia Sándor.
Köröstarcsa: Juhász – Hajnal, Kántor M., Agárdi, Novák, Fülöp L. (Szentpéteri), Szivák, Kozák, Vincze, Fülöp R. (Tóth I.), Mészáros S. (Kukuk). Edző: Kis László.
Gólszerző: Kollár Z. (80.), Komódi B. (84.), ill. Szivák (48.).
Csizmadia Sándor: – Nagyot küzdve, hátrányból tudtunk fordítani. Ezért meg is tettek mindent a srácok, amiért részemről maximális elismerés jár nekik. Isten éltessen sokáig Zsadányi Sportegyesület!
Kis László: – A mai mérkőzésen nem érdemeltünk vereséget. A foci örök igazsága, hogy a helyzeteket nem csak kialakítani kell, hanem azokat be is kell rúgni. A két csapat között a hosszabb kispad volt a különbség. Gratulálok a Zsadánynak a győzelemhez! Jó játékvezetés.

Bucsa SE–Kamuti SK 4–1 (3–1)

Bucsa, 60 néző. Vezette: Steigler Ádám.
Bucsa: Rácz – Tóth K., Kulik Cs., Jász, Molnár D., Pádár (Hegyesi), Pap S., Kovács N., Varga S. (Molnár Zs.), Szujó J. (Nagy F.), Bernáth, Tasi T. Játékos-edző: Nagy Ferenc.
Kamut: Takács – Dananaj (Knapp B.), Tarkovács (Gál Z.), Foltin, Viczián N., Máté, Viczián B., Szabó Gy., Szalkai, Pocsi, Jakusovszki. Edző: Gál András.
Gólszerző: Kovács N. (7.), Tasi T. (8., 71.), Molnár D. (14.), ill. Máté (29. – 11-esből).
Nagy Ferenc: – A harmadik gólig szépen játszottunk, aztán fejben kicsit elszálltunk. A második félidőre összekaptuk magunkat, és kósza távoli lövéseken kívül nem sokat engedtünk az ellenfélnek. Kicsit még erőnlétben kellene előrelépni, és lenne ez több is.
Gál András: – Megérdemelt hazai győzelem. Köszönöm annak, aki a szabadidejét a mérkőzésre áldozta.

Okány KSK–Mezőmegyer SE II. 2–2 (1–0)

Okány, 180 néző. Vezette: Pusztai Zoltán.
Okány: Rózsa – Kincses, Huszár, Bodó, Sújtó, Ruszó (Csikós), Bujdosó (Pesti), Sánta, Illés, Tóth I. F. (Szabó A.), Lengyel (Balogh L.). Edző: Varju Richárd.
Mezőmegyer II.: Huszti – Tóth D., Tóth M., Vozár O. (Csontos), Fekete (Fabulya), Botlik, Sárvári, Hajdú, Kohut, Papp Á., Vozár R. (Rajeczki). Játékos-edző: Laurinyecz Mihály.
Gólszerző: Sántha (26.), Lengyel (67.), ill. Tóth D. (52.). Papp Á. (90.).
Varju Richárd: – Volt egy tervünk, ami az utolsó percig működött. Az egy ponttal is elégedettek lehetünk, de fájó így veszíteni kettőt. Ha a továbbiakban is ilyen mentalitással lépünk pályára, fogunk még meglepetéseket okozni. További sok sikert a rendkívül szimpatikus Mezőmegyernek!
Laurinyecz Mihály: – Egy jól védekező csapat ellen nehéz helyzeteket kialakítani, de nekünk így is sikerül négy-öt komolyabb ziccert vezetnünk, de amíg ezeket nem fogjuk berúgni, addig csak ilyen eredményekre leszünk képesek.

Déli csoport:
Jamina SE II.–Medgyesbodzás SE 6–5 (2–2)

Békéscsaba, 50 néző. Vezette: Bozó Norbert.
Jamina II.: Búr – Farkas II. F. (Orodán), Valyuch (Purecse), Onódi, Aradszki (Mohácsi), Osztódi, Gémes (Kiss A.), Gyurovszki, Petrás, Békési (Fábián), Farkas I. F. Edző: Varga Péter.
Medgyesbodzás: Véha – Bordás E. (Tokai T.), Fazekas, Mittnacht (Berényi), Bordás L., Csiki (Tassi Zs.), Deák A., Kovács J., Borbás (Kovács Zs.), Varga G., Nagy B. (Tassi L.). Edző: Gál Gábor.
Gólszerző: Aradszki (12., 55., 77.), Farkas II. F. (30.), Kiss A. (72.), Osztódi (87.), ill. Mittnacht (18., 62.), Kovács J. (23.), Varga G. (50.), Kovács Zs. (89.).
Ökrös Dávid, mb. edző: – Fordulatos, gólokban gazdag meccsen vízilabda eredmény született. Mindkét csapat megnyerhette volna a meccset, szerencsére ez nekünk sikerült, amihez gratulálok a csapatnak!
Gál Gábor: – Sajnos a játékvezetés színvonala ma gyalázatos volt. Olyan alapvető hibák történtek, amelyek még a gólok jegyzésénél is megmutatkoztak. Ez nemcsak a játékosok, hanem az egész csapat munkájának tiszteletlenségét jelenti. A többi döntésről inkább nem is mondanék semmit, mert az már nyomdafestéket sem tűrne.

Kunágotai TE–Medgyesegyháza SE 7–1 (5–1)

Kunágota, 60 néző. Vezette: Gombkötő László.
Kunágota: Szokircsák – Kiss Cs., Veselicz, Mészár, Hajdú (Sirkó), Lakatos G., Kovács A., Sárvári, Lólé K. (Horváth S.), Kovács Gy. (Balog E.), Csomós (Prókai). Edző: Korpa János.
Medgyesegyháza: Balázs – Tanner (Hamza), Stir, Tóth L., Uhrin (Héder), Czene, Tóth Z., Füri, Szigetvári, Gombos, Nadicsán (Huszárik). Edző: Viczián György.
Gólszerző: Lakatos (6.), Mészár (22., 57., 79.), Kovács A. (25., 35., 39.), ill. Tóth Z. (32.).
Korpa János: – A megbeszéltek alapján hajtott és küzdött minden játékos. Kicsit fáradtabban játszottunk, sokat kivett belőlünk a szerdai kupameccs, de így is megérdemelten nyertünk a sportszerű Medgyes ellen.
Viczián György: – Egy jó erőben lévő csapathoz látogattunk, ráadásul nálunk mindenki mélyen tudása alatt játszott.

Csorvási SK–Mezőkovácsházi TE 5–1 (3–1)

Csorvás, 90 néző. Vezette: Baczovszki Attila.
Csorvás: Németh I. – Gerda, Lukács, Bucsek (Samu), Mazán, Máriás, Zsiga, Gyevi-Nagy (Mangru), Plesovszki (Zahorán), Rozsi, Szokolai. Edző: Könyves Norbert.
Mezőkovácsháza: Nagy T. – Blahó (Ribárszki), Simondán, Káló, Szeles, Szabó K., Almádi (Szokai), Jancsó (Bojer), Csurár (Szeles), Farkas I. (Krajcsi), Multyán Cs. Edző: Bozsó Zsolt.
Gólszerző: Gyevi-Nagy (5., 14., 22., 68.), Bucsek (46.), ill. Szabó K. (44.).
Könyves Balázs: – Végig a saját játékunkat játszva uraltuk a mérkőzést. Ezt a mentalitást szeretném látni végig a szezonban!
Bozsó Zsolt: – Sajnos nem bírtuk el az öt kezdőjátékosunk hiányát. Katasztrofális játékot nyújtottunk, reméljük egyszeri kisiklás volt.

Csárdaszállási SZSK–Telekgerendási LSC 0–1 (0–1)

Csárdaszállás, 30 néző. Vezette: Hrncsjár Zsolt.
Csárdaszállás: Migale – Martinecz, Zanyik, Filippovits G., Balogh S. (Tóth II. N.), Tóth I. N., Rávai (Burai), Erdős (Berczi), Dudás (Malatyinszki), Papp (Bozsányi), Fekete (Szász). Edző: Zahorán Attila.
Telekgerendás: Juhász – Túróczki, Spitzer, Ordó (Hudák), Hrabovszki, Ránkli (Szombati), Víg (Vida), Rafael (Tóth L.), Csatlós (Faragó), Varga K. Játékos-edző: Ágoston Gergely.
Gólszerző: Víg (4.).
Zahorán Attila: – A vendégek tervszerűbben játszottak, nálunk még akadozott az összjáték. Gratulálok a telekieknek!
Ágoston Gergely: – Ebben a meccsben az egyetlen pozitívum az volt, hogy nagyon fontos három pontot tudtunk elhozni.

Kardos KSK–Kevermes SE 1–4 (0–0)

Kardos, 50 néző. Vezette: Kis Pál.
Kardos: Kurucz – Komáromi, Horváth Z., Korbely, Mórocz (Erdei), Nagy I. (Hassan), Tusjak, Ciblik (Szabó L.), Fejes (Szatmári), Oláh A. (Majoros), Szebegyinszki. Játékos-edző: Jurák György.
Kevermes: Bauer O. – Orosz, Torma (Szántó), ifj. Bauer, Horváth R., Simonka, Horváth L., Kócs, Lakatos S. (Bauer Sz.), Mag T., Horváth J. (Boda). Edző: Bauer Károly.
Gólszerző: Hassan (64.), ill. Horváth L. (52.), Kócs (54.), Lakatos (59.), Mag T. (70. – 11-esből).
Jurák György: – Küzdelmes mérkőzésen, megérdemelt vendéggyőzelem. A csapatépítésünk jó irányba halad.
Bauer Károly: – Az első félidőben még kihagytuk a helyzeteinket, szünet után azonban gyorsan döntésre vittük a dolgot.

A 3. forduló programja

  • Északi csoport. Szeptember 20., szombat, 13.00: Békési FC II.–Vésztői TK. 13.30: Mezőmegyer SE II.–Gerlai SE. 16.00: Sarkadi KLE–Okány KSK Kamuti SK–Köröstarcsai KSK, Zsadányi KSE–Kötegyáni FC. Szabadnapos: Bucsa SE.
  • Déli csoport. Szeptember 20., szombat, 16.00: Medgyesegyháza SE–Csorvási SK, Mezőkovácsházi TE–Csárdaszállási SZSK, Kardos KSK–Kunágotai TE Jamina SE II.–Békéssámsoni SK. Szeptember 21., vasárnap, 16.00: Medgyesbodzás SE–Kevermes SE. Szabadnapos: Telekgerendási LSC.

 

