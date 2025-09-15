A Csorvás és a Vésztő is otthon tartotta a három pontot

A Vésztő változatos csatában múlta felül a Sarkadot, a kovácsháziak végzetét pedig Gyevi-Nagy Balázs okozta Csorváson, aki egymaga négyszer talált a kapujukba.

A Vésztő a hajrában kerekedett felül a fehér mezes Sarkadon az északi szekció rangadóján. Fotó: Kuti István

A rangadók árnyákéban akadtak sok gólt tartogató összecsapások is a harmadosztályú bajnokságban. Kötegyánban például tucatnyi békési találatot láthatott a publikum, Jaminában pedig a helyi fiatalok játszottak vízilabda-mérkőzésre emlékeztető eredményt hozó 90 percet a Medgyesbodzással. Íme az összefoglaló.

Északi csoport

Vésztői TK–Sarkadi KLE 3–2 (1–1)

Vármegyei III. osztályú labdarúgó-mérkőzés. Vésztő, 150 néző. Vezette: Korbely Péter Szabolcs.

Vésztő: Sándor – Lázár A., Tóth I., Kurucz (Varga T.), Balázs, Pap Sz., Lévai, Nikula (Kovács P.), Kopács, Pálfi, Pap Zs. Edző: Kuti István.

Sarkad: Pribék – Nagy B., Jánki I., Szabó Milán (Szalazsán R.), Csonka, Papp B., Szalazsán A., Szilágyi E., Kónya, Berke, Patkás S. Edző: Szűcs Egon.

Gólszerző: Pálfi (43.), Pap Sz. (56., 83.), ill. Patkás S. (35.), Jánki I. (65.).

Kuti István: – A szív, a küzdelem és a csapategység diadala volt. Igazi rangadón sikerült megszereznünk a három pontot. A gyászoló labdarúgóinknak és családjuknak őszinte részvétünket kívánjuk!

Szűcs Egon: – Egy ki- ki meccsen mindkét csapat kicsit hiányosan, de minimum egy osztállyal feljebbi szintet tett le. Nagyon büszke vagyok a csapatra hisz úgy gondolom meg szorítottuk a bajnokesélyest, amit nem sok csapat fog tudni megtenni. Köszönjük a sportszerű Vésztőnek ezt a remek mérkőzést. Jó játékvezetés.

Kötegyáni FC–Békési FC II. 0–12 (0–3)

Kötegyán, 40 néző. Vezette: Tóth Imre.

Kötegyán: Mihály – Csikos, Kovács E., Kotlacsik (Csiki I.), Csiki K., Botos, Ungor (Nagy Zs.), Csiki D., Coita, Oláh M., Farkas L. Játékos-edző: Csiki István.

Békés: Nagy-Gáspár – Megyeri, Minya, D. Nagy, Kis J., Kardos I., Szűcs (Fodor), Mracskó, Kardos M., Reszelő T., Kovács I. (Kis A.). Játékos-edző: Minya István.

Gólszerző: Minya (9.), Kardos I. (11., 47., 71., 72.), D. Nagy (27., 75.), Reszelő T. (46., 65.), Karos M. (50.), Megyeri (79.), Kis A. (86.).

Csiki István: – A szezon első meccsén kijött a Békés gyorsaságbeli előnye. Gratulálunk a vendégcsapatnak a nagyarányú győzelméhez!

Kardos Imre: – Ilyen arányban is megérdemelten győztünk, a lelkes hazaiak ellen. Kis Alexnek gratulálunk első felnőtt góljához!