Vármegyei rangadó a Magyar Kupában

Címkék#kézilabda#Békés vármegye#Tappe-Békéscsabai Előre NKSE#Orosháza

A 2. fordulójánál tartanak a női kézilabda Magyar Kupában, ahol máris összetalálkozik egymással Békés vármegye két reprezentánsa, az NB II.-es Zengő Alföld Orosházi Kézilabda Akadémia és az NB I. B-s Tappe-Békéscsabai Előre NKSE.

Gajdács Pál

A várhatóan nagy érdeklődésre számot tartó találkozót szerdán 18.30 órától rendezik az orosházi Eötvös téri sportcsarnokban. 

Az Előre NKSE Orosházán mecsel a Magyar Kupában Fotó: FB/Előre NKSE

 

 

