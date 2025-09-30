Kézilabda
46 perce
Vármegyei rangadó a Magyar Kupában
A 2. fordulójánál tartanak a női kézilabda Magyar Kupában, ahol máris összetalálkozik egymással Békés vármegye két reprezentánsa, az NB II.-es Zengő Alföld Orosházi Kézilabda Akadémia és az NB I. B-s Tappe-Békéscsabai Előre NKSE.
A várhatóan nagy érdeklődésre számot tartó találkozót szerdán 18.30 órától rendezik az orosházi Eötvös téri sportcsarnokban.
