Máris kezdődik a második kör

A vármegyei kupa második fordulójában a Mezőmegyer párharca mellett további 15 mérkőzést rendeznek.

A vármegyei kupa második körében a fehér mezes mezőkovácsházi együttes a Csanádapácát fogadja vasárnap. Fotó: Berka István

Kisebb része az amatőr foci ünnepi hétvégéjét színesíti. Mivel az I. osztályban akkor játéknap van, így az ott szereplő csapatok összecsapásait szeptember 10-én rendezik. A hétközi időpont indokolttá teszi a minél későbbi kezdést. Ennek érdekében a sorsolásnál prioritást élvezett a területi elv, emellett arra is gondot fordítottak, hogy a párok külön osztályban szerepeljenek, elkerülve ezzel döntetlen eredménynél a büntetőrúgások lehetőségét, ami ugyancsak megnöveli a meccsek időtartamát.

A párosítás úgy hozta, hogy a tavaszi döntőt elbukó Jaminának harmadosztályú ellenfél jutott, a Szarvas pedig a Mezőberénynek vághat vissza a tavaszi kellemetlenségekért.

Ide tartozik még, hogy az első forduló hozományaként Sovány Pál (Csabacsűd) 3, Horváth Márkó (Battonya), Jámbor Attila József (Kaszaper), Majoros Attila (Kardos), Erdei Benjámin (Kardos) és Molnár János (Körösladány U19) 1-1 kupamérkőzésre szóló eltiltást kapott. A Kardos KSK-t ezen felül 14 000 forint pénzbüntetéssel sújtották játékosai színes lap gyűjteményéért, a Lőkösháza KSK megúszta írásbeli figyelmeztetéssel, amiért elmulasztotta megírni az online jegyzőkönyvet.

A labdarúgó vármegyei kupa második körének programja

Szeptember 3., szerda, 17.30: Mezőmegyer SE–Füzesgyarmati SK.

Szeptember 6., szombat, 16.30: Kamuti SK–Békésszentandrási HMSE, Telekgerendási LSC–Eleki USE, Okány KSK–Szabadkígyósi SZSC, Csorvási SK–Tótkomlósi TC.

Szeptember 7., vasárnap, 16.30: Mezőkovácsházi TE–Csanádapácai EFC.

Szeptember 10., szerda, 16.30: Újkígyós FC–Gyomaendrődi FC, Végegyháza-Magyarbánhegyes–Nagyszénás SE, Köröstarcsai KSK–Szeghalmi FC, Vésztői TK–Békési FC, Mezőberényi LE–Szarvasi FC, Dobozi SE–Orosházi MTK-ULE, Kunágotai TE–Mezőhegyesi SE, Sarkadi KLE–Jamina SE, Zsadány KSK–Dévaványai SE, Medgyesbodzás SE–Kondorosi TE.