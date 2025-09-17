szeptember 17., szerda

Atlétika

1 órája

Vármegyei éremeső a területi ligából

Címkék#Békési Diák AC#atléta#verseny#liga#otthon

A hétvégén Gödöllőn adott otthont a kelet-magyarországi területi liga versenynek, ahol a Békési Diák AC és a Békéscsabai AC fiataljai indultak.

Gajdács Pál

A Békés vármegyei atléták kitettek magukért, hiszen a három korosztályban a békésiek 4 arany, 6 ezüst, 3 bronzérmet, a békéscsabaiak egy arany, 3 ezüst és egy bronzérmet hoztak haza, többen megdöntötték az egyéni csúcsukat. 

Kelemen Bernadett (1) jó időeredménnyel győzött a 3000 m-es gyaloglásban Fotó: FB/Békési DAC

A Békés vármegyeiek dobogós helyezései. Békési Diák AC. U14. Fiúk. 80 m: 1. Rácz Balázs 10,20, 3. Tóth László 10,69. Távolugrás: 2. Rácz Balázs 5,32 m, 3. Tóth László 5,15 m. U15. Fiúk. 300 m gát: 1. Sánta László 46,24. U16. Leányok. 3000 m-es gyaloglás: 1. Kelemen Bernadett 15:58,8. Súlylökés: 2. Balázs Nóra 9,09 m. Diszkoszvetés: 3. Balázs Nóra 20,30 m. 

A Békéscsabai AC. U15. Fiúk. Rúdugrás: 2. Nagy Benjamin 2,80 m. Kalapácsvetés: 2. Szabó Viktor 32,41 m. Leányok 3000 m: 3. Péter Mirjam Sarolta 11:34,31. U16. Fiúk. 300 m gát: 2. Nagy Gábor 46,79. Leányok. Rúdugrás: 1. Csipei Lili 2,60 m.

 

 

