23 perce
Kukely Anna és Kovács Anett is a válogatott keretben
Meghívást kapott a békéscsabai nevelésű, jelenleg a Mosonmagyaróvári KC-ban játszó irányító, az ifjúsági- és junior Európa-bajnok, junior világbajnoki ezüstérmes Kukely Anna és a 2008 és 2020 között szintén az Előre NKSE-ben kézilabdázó jobbszélső, Kovács Anett (MOL Esztergom) a magyar válogatott szeptember 15-én kezdődő összetartására.
Kukely Annára nem először számítanak a magyar válogatottban
Fotó: Fotó: FB/Mosonmagyaróvári KC
A válogatott Svédországgal játszik két felkészülési mérkőzést – az első szeptember 18-án zárt kapus, a második 20-án hivatalos – Tatabányán.
– Furcsa, legalábbis újdonság, hogy a szeptember végére eső első válogatott összetartás most a hónap közepére esik, így a kerethirdetésnél a válogatásunkat a felkészülési mérkőzéseken látottakra kellett alapoznunk. Ez persze egy olyan adottság, amely minden más csapatra ugyanúgy igaz, várjuk már, hogy újra együtt készüljünk és lássuk, néhány hónap szünet után hol tartanak a játékosaink – mondta Golovin Vlagyimir, szövetségi kapitány a magyar szövetség honlapján.