szeptember 4., csütörtök

Rozália névnap

31°
+30
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kézilabda

23 perce

Kukely Anna és Kovács Anett is a válogatott keretben

Címkék#Tatabánya#Előre NKSE#Kovács Anett#Kukely Anna

Meghívást kapott a békéscsabai nevelésű, jelenleg a Mosonmagyaróvári KC-ban játszó irányító, az ifjúsági- és junior Európa-bajnok, junior világbajnoki ezüstérmes Kukely Anna és a 2008 és 2020 között szintén az Előre NKSE-ben kézilabdázó jobbszélső, Kovács Anett (MOL Esztergom) a magyar válogatott szeptember 15-én kezdődő összetartására.

Gajdács Pál
Kukely Anna és Kovács Anett is a válogatott keretben

Kukely Annára nem először számítanak a magyar válogatottban

Fotó: Fotó: FB/Mosonmagyaróvári KC

A válogatott Svédországgal játszik két felkészülési mérkőzést – az első szeptember 18-án zárt kapus, a második 20-án hivatalos – Tatabányán. 

– Furcsa, legalábbis újdonság, hogy a szeptember végére eső első válogatott összetartás most a hónap közepére esik, így a kerethirdetésnél a válogatásunkat a felkészülési mérkőzéseken látottakra kellett alapoznunk. Ez persze egy olyan adottság, amely minden más csapatra ugyanúgy igaz, várjuk már, hogy újra együtt készüljünk és lássuk, néhány hónap szünet után hol tartanak a játékosaink – mondta Golovin Vlagyimir, szövetségi kapitány a magyar szövetség honlapján.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu