Kukely Anna és Kovács Anett is a válogatott keretben

A válogatott Svédországgal játszik két felkészülési mérkőzést – az első szeptember 18-án zárt kapus, a második 20-án hivatalos – Tatabányán.

– Furcsa, legalábbis újdonság, hogy a szeptember végére eső első válogatott összetartás most a hónap közepére esik, így a kerethirdetésnél a válogatásunkat a felkészülési mérkőzéseken látottakra kellett alapoznunk. Ez persze egy olyan adottság, amely minden más csapatra ugyanúgy igaz, várjuk már, hogy újra együtt készüljünk és lássuk, néhány hónap szünet után hol tartanak a játékosaink – mondta Golovin Vlagyimir, szövetségi kapitány a magyar szövetség honlapján.