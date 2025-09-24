Ismét hullámhegyen a csabai úszó műhely

Az úszók újkori eredményei hátteréről, a szünetes időszakok miértjéről beszélgettünk Szarvas Jánossal, a Békéscsabai Előre Úszó Klub elnökhelyettesével, szakmai vezetőjével.

Csabai úszók, akik az új aranygenerációt jelentik a klubnál. Fotó: Előre ÚK



– Fogalmazhatok úgy, hogy újra formálódik egy remek csapat, amely minden korosztályban bizonyított az elmúlt évadban – vágott a közepébe Szarvas János. – Bizony, valóban régen volt egyszerre ennyi kiemelkedő képességű versenyzőnk, mint napjainkban. Nemcsak korosztályos bajnoki érmeket gyűjtöttek be klubunk fiataljai, hanem a nemzetközi porondon is remekül helyt álltak, gondoljunk csak bele Nagy-Benedek Izabell Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon (EYOF) elért két aranyérmére. Iza hazai bajnoki címeket is begyűjtött, miként Petróczki Zsombor és Takács Botond is. De remekül helyt állt Perza Berta, Nagy-Benedek Olivér és Nagy Szabolcs is.

A pandémia mély nyomokat hagyott

– Mit gondol arról, miért volt szünet, kevesebb tapintható siker a korábbi években?

– Úgy vélem, hogy egész egyszerűen a korábbi években nem voltak meg a feltételeink a tehetségeink stabil, biztos fejlődéséhez. Ami egy kicsit visszavezethető a Covid időszakra, amikor a klub létszáma leapadt, ezért kisebb volt a merítési lehetőségünk. De belejátszott némiképp az energiaválság is, amikor az Árpád fürdő is „őrlángon” üzemelt, hol kinyitott, hol bezárt, vagy hideg volt a víz... Mindez a szülőket is elbizonytalanította, sokan gyermeküknek más sportágat választottak. Pedig előtte is felfelé kezdett ívelni a klub élete, főleg, amikor 2019-ben megkaptuk a lehetőséget a Szigligeti utcai óvoda tanmedencéjének használatára, ahonnan rövid idő alatt háromszáz gyermek került ki. De aztán a 2020–23 közötti nehéz évek visszavetették az addigi felfelé ívelő időszakunkat, ami tavalyig tartott.

– Némiképp átalakult az edzői kar is azokban az években. Lázár Olga külföldre távozott, érkezett viszont az egykori remek búvárúszó, Petróczki Zsombor.

– Petróczki Zsombor 2019-ben került az egyesülethez, és igaz, a fiatalabb korosztálynál, de azonnal verseny csoportban kezdhette meg a munkát. Pár év után az a helyzet állt elő, hogy átvehette a legidősebbek edzéseinek az irányítását. Láthatóan jól működik közös munkájuk, az eredmények alapján folyamatosnak mondható a versenyzők fejlődése.