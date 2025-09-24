1 órája
Ismét hullámhegyen a csabai úszó műhely
Békéscsabán az egyik legősibb régmúltra visszatekintő sportág az úszás. Hullámzóan, de mindig kerültek felszínre meghatározó és nemzetközi szinten is jegyzett csabai úszók. Az utolsó két esztendőben ismét bontogatja szárnyát egy tehetséges generáció, amely egyre többet hallat magáról.
Az úszók újkori eredményei hátteréről, a szünetes időszakok miértjéről beszélgettünk Szarvas Jánossal, a Békéscsabai Előre Úszó Klub elnökhelyettesével, szakmai vezetőjével.
– Fogalmazhatok úgy, hogy újra formálódik egy remek csapat, amely minden korosztályban bizonyított az elmúlt évadban – vágott a közepébe Szarvas János. – Bizony, valóban régen volt egyszerre ennyi kiemelkedő képességű versenyzőnk, mint napjainkban. Nemcsak korosztályos bajnoki érmeket gyűjtöttek be klubunk fiataljai, hanem a nemzetközi porondon is remekül helyt álltak, gondoljunk csak bele Nagy-Benedek Izabell Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon (EYOF) elért két aranyérmére. Iza hazai bajnoki címeket is begyűjtött, miként Petróczki Zsombor és Takács Botond is. De remekül helyt állt Perza Berta, Nagy-Benedek Olivér és Nagy Szabolcs is.
A pandémia mély nyomokat hagyott
– Mit gondol arról, miért volt szünet, kevesebb tapintható siker a korábbi években?
– Úgy vélem, hogy egész egyszerűen a korábbi években nem voltak meg a feltételeink a tehetségeink stabil, biztos fejlődéséhez. Ami egy kicsit visszavezethető a Covid időszakra, amikor a klub létszáma leapadt, ezért kisebb volt a merítési lehetőségünk. De belejátszott némiképp az energiaválság is, amikor az Árpád fürdő is „őrlángon” üzemelt, hol kinyitott, hol bezárt, vagy hideg volt a víz... Mindez a szülőket is elbizonytalanította, sokan gyermeküknek más sportágat választottak. Pedig előtte is felfelé kezdett ívelni a klub élete, főleg, amikor 2019-ben megkaptuk a lehetőséget a Szigligeti utcai óvoda tanmedencéjének használatára, ahonnan rövid idő alatt háromszáz gyermek került ki. De aztán a 2020–23 közötti nehéz évek visszavetették az addigi felfelé ívelő időszakunkat, ami tavalyig tartott.
– Némiképp átalakult az edzői kar is azokban az években. Lázár Olga külföldre távozott, érkezett viszont az egykori remek búvárúszó, Petróczki Zsombor.
– Petróczki Zsombor 2019-ben került az egyesülethez, és igaz, a fiatalabb korosztálynál, de azonnal verseny csoportban kezdhette meg a munkát. Pár év után az a helyzet állt elő, hogy átvehette a legidősebbek edzéseinek az irányítását. Láthatóan jól működik közös munkájuk, az eredmények alapján folyamatosnak mondható a versenyzők fejlődése.
– És mi a helyzet a mostani tízen alattiakkal?
– Szerencsére újra üzemel a Szigligeti tanuszoda, de továbbra is helyet kapunk a belvárosi medencéjében, és segíti munkánkat a Szabó Pál téri iskola vízfelülete is. Manapság újra elmondhatjuk, háromszáznál több gyerek került ki ezekből az intézményekből.
Szépen duzzad a létszám és az edzői stáb
– Mekkora a klub taglétszáma?
– Mindenestől közel 330. Ebből kilencven a verseny engedéllyel rendelkező fiatal, a többi előkészítős vagy a rekreációs csoportba tartozó.
– Hány edző, oktató foglalkozik a fiatalokkal?
– Az Árpád fürdőben ötödmagammal készítjük föl a versenyzőket, a belvárosiban négy, a Szigligetiben kettő edző tartja a foglalkozásokat. Összesen a kilenc tréner közül négyen főfoglalkozásúak.
– Az edzői létszám, a versenyek sokasága komoly anyagi hátteret követel. Megvan ez?
– Talán úgy fogalmazhatok, kiteljesedőben van. Míg pár évvel ezelőtt 40-45 millió forintból gazdálkodhattunk, mára ez az összeg 70-80 millió közé tehető.
– Minek köszönhető ez a nagy ugrás?
– Elsősorban annak, hogy egy évvel ezelőtt létrejött egy békéscsabai konzorcium, ami a költségvetésünk negyedével járult hozzá a működésünkhöz. Sokat nyomott a latba az újabb létszámemelkedés, ami a tagdíj bevételünkön is meglátszik. No és nem elhanyagolható a hazai szövetség által biztosított 12-14 millós eredményességi hozzájárulás sem. Továbbá van egy nagy szponzorunk, a Dig-Build Kft. Itt érdekességként megemlítem: a regionális delfin korosztályú bajnokságon a nagy múltú BVSC mögött a mi klubunk tudta kiállítani a legtöbb versenyzőt, ami a jövőt tekintve is szép reményekre ad okot.
Új lehetőségek az úszók előtt
– Mindez megnyitott a klub előtt új lehetőségeket…
– Valóban. A jelentősebb bevételeink, a támogatások megnyitották az utat olyan edzőtáborok, versenyek előtt, amit nem a „kényszer” szült, hanem a szakmai munka indokolt. Így jártak úszóink az elmúlt évben a sukorói Kovács Katalin Nemzeti Akadémián vagy Debrecenben edzőtáborozni, és mehetnek újra hamarosan. A hazai versenyekre egyre több úszónkat nevezhettünk.
– Tekintsünk most egy kicsit előre. Milyen évet vár jövőre?
– Optimistán tekintek előre. Három olyan versenyzőnk van, akinek megvan a lehetősége eljutni az ifjúsági Európa-bajnokságra. A mellúszó Nagy-Benedek Izabell, bár még csak serdülő korosztályú, de már az ifjúságiak között is az első helyen áll a rangsorban. A hátúszó Takács Botond jövőre lesz elsőéves ifi, minden adottsága megvan hozzá, hogy kijusson az Eb-re. Miként a mellúszó Petróczki Zsombornak is, aki a 2008-ban születettek között ranglistavezető. Ugyanakkor büszkék vagyunk arra, hogy eredményeik alapján nyolc fiatalunk tagja a Jövő Bajnokai Programnak, akiket Gondi Noémi, Petróczki Zsombor és Valach Dávid készítettek fel. Mégpedig a következő fiatalok kaptak meghívást: Bogdán Luca, Domokos Milán, Gyuricza Kira, Keresztúri Zsombor, Nagy-Benedek Izabell, Perza Berta, Tamási Levente és Tóth Bence.
– Úgy tudjuk, nemrégiben külön elismerésben részesült a csabai klub.
– Erre is büszkék vagyunk, ugyanis Selmeczi Attila, a Magyar Úszó Szövetség szakmai elnöke kiemelte és dicsérte az eredményességünket: két olyan vidéki klub van hazánkban, ahol nincsen stabil fedett uszoda, ezek Tatabánya és Békéscsaba, ahol mégis kimagasló eredményeket mutatnak föl rendszeresen.
