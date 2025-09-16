Fél tucat viharsarki szenior úszó Debrecenben

A hétvégi eseményen több mint 200 úszó próbált szerencsét 45 klubot képviselve. A mezőnyben több osztrák, román, szerb és szlovák egyletet is felfedezhettünk. Szűkebb pátriánkból mindhárom létező klub nevezett sportolót. Az éremtáblázat tanúsága szerint a 4 versenyzőt regisztráló békéscsabaiak a 24. helyen zártak (3 arany, 6 ezüst, 4 bronz), éppen megelőzve az egyszemélyes tótkomlósi klubot (3 arany, 4 ezüst), az ugyancsak egyke gyulai résztvevőnek egy aranyérem jutott.

Éremgyűjtők Békésből. Békéscsaba: Csirmaz Sándor (1 arany, 4 ezüst, 3 bronz), Pappné dr. Marik Sarolta (2 arany, 1 ezüst). Sallai Katalin (1 ezüst, 1 bronz). Gyula: Szabó Lajos (1 arany). Tótkomlós: Kancsó János (3 arany, 4 ezüst).