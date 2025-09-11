szeptember 11., csütörtök

Labdarúgás - Vármegyei kupa

52 perce

Két első osztályú együttes is elbúcsúzott a kupától

Címkék#vármegyei kupa#labdarúgás#Újkígyós

Szerdán kilenc mérkőzéssel zárult le a Piller Sándor Vármegyei Kupa második fordulója, a tavaszi folytatásra már csak 16 együttes maradt állva. A legfrissebb párharcokon az Újkígyós és a Végegyháza-Magyarbánhegyes csapata gondoskodott a meglepetésről. A többi helyszínen érvényre jutott a papírforma.

Bakulya Mihály

Az Újkígyós lelkes játékkal ellensúlyozta az osztálykülönbséget a Gyomaendrőddel szemben, az sem von le semmit a bravúrjukból, hogy a vendégek mérsékelten teljesítettek. 

Újkígyós; labdarúgás; kupa
Az Újkígyós a kupában vigasztalta magát a gyengébb bajnoki rajt miatt. Fotó: Babák Zoltán

Magyarbánhegyesen a második vonalban bajnoki címre pályázó VSE-MFC együttese az ősszel még sikerélmény nélkül álló szénásiakat múlta felül, a többi első osztályú gárda nem hibázott.

Újkígyós FC–Gyomaendrődi FC 2–0 (2–0)

Vármegyei kupa labdarúgó-mérkőzés. Újkígyós, 40 néző. Vezette: Bozó Norbert.
Újkígyós: Borbély – Vágási, Sódar (Tűhegyi), Gonda, Budás, Moldován, Horváth R., Marik (Solymoskövi B.), Darányi, Csiernyik M., Dunai (Varga P.). Edző: Bereczki Zsolt.
Gyomaendrőd: Zsibrita – Szilágyi, Kasik, Valach (Lénárt), Endrefalvi, Molnár T., Szikszai, Hanea (Sebők), Kovács Zs. (Soczó Sz.), Werle, Egri (Truczka). Edző: Kéri Roland.
Gólszerző: Vágási (11.), Dunai (26.).
Bereczki Zsolt: – Több pozitívum is volt a meccsen, a legfontosabb, hogy tovább jutottunk, kapott gól nélkül hoztuk le, és többször is kapussal szembe találtuk magunkat. Óriásit küzdöttek a srácok!
Kéri Roland: – Szégyenteljes teljesítményt nyújtottunk, megérdemelt hazai győzelem született.

Végegyháza-Magyarbánhegyes–Nagyszénás SE 3–1 (1–0)

Magyarbánhegyes, 70 néző. Vezette: Tóth Imre.
Végegyháza: Takács – Varga D. (Matúz L.), Zsuzsa (Tóth L.), Boros, Fehér, ifj. Kintner, Benyó, Bíró, Matuz P., Kecskés, Bakos. Edző: Kintner János.
Nagyszénás: Német – Farkas K., Kovács L., Molnár Zs., Somogyvári, Dajka, Kálmán (Tóbiás), Kerekes, Papp M., Maczik (Farkas M.), Libor (Valuk). Edző: Tasi Róbert.
Gólszerző: Kecskés (10.), Boros (87.), Bíró (94.), ill. Tóbiás (85.). Kiállítva Kovács L. (80. – második sárga lap).
Kintner János: – Iramos meccsen, nyílt sisakos játékkal feszült egymásnak a két csapat. Voltak helyzetek itt is, ott is. Mi a kidolgozott ziccereink alapján nagyobb arányú győzelemre is szert tehettünk volna.
Tasi Róbert: – A rutinosabb hazaiak megérdemelték a továbbjutást. Nekünk sokat kell még fejlődnünk minden tekintetben, de főleg fejekben kell rendet rakni. További sok sikert az ellenfelünknek!

Köröstarcsai KSK–Szeghalmi FC 1–4 (1–3)

Köröstarcsa, 50 néző. Vezette: Lovas László.
Köröstarcsa: Juhász – Veder, Hajnal (Tóth I.), Nagy N., Fülöp L. (Kukuk N.), Agárdi, Szivák, Szentpéteri, Fülöp R., Novák, Mészáros S. Edző: Kis László.
Szeghalom: Resetár – Vincze, Mészáros Márk, Tóth I., Bakk, Hajdú, Kiss T., Hoffmann (Koncz), Nagy M., Mészáros Máté (Kasza), Zsilák (Karim). Edző: Hajdu Csaba, Kardos Ferenc Gergő.
Gólszerző: Szivák (32.), ill. Mészáros (20., 80.), Kiss T. (30.), Hajdú B. (41.).
Kis László: – Van egy kis hiányérzetem a mai meccs után. A játék egyes szakaszában sikerült eltüntetnünk a csapatok közötti két osztálynyi különbséget. Gratulálok a vendégeknek a győzelemhez, saját csapatomnak a tisztes helytálláshoz! Jó játékvezetés.
Kardos Ferenc Gergő: – Nehéz, mély talajú pályán megérdemeltem nyertünk, egy kemény, jó erőkből álló ellenfél ellen. További sok sikert a Tarcsának!

Mezőberényi LE–Szarvasi FC 0–8 (0–4)

Mezőberény, 80 néző. Vezette: Telek András.
Mezőberény: Rau Zs. – Fazekas, Szalai (Buczkó), Tóth J., Burai, Lakatos M., Gschwindt, Olej T. (Labancz), Machó, Adamik, Kanó. Játékos-eező: Adamik Dávid.
Szarvas: Selmeczi-Tóth – Nagy S., Zima (Sindel), Kovács Zs., Cservenák, Magyar (Barna), Simon (Styecz), Steinmacher, Tanner (Kasik), Kepenyes, Tóth B. (Bojtos). Edző: Klimaj Zoltán, Somogyi János.
Gólszerző: Zima (14., 40., 42.), Tanner (38.), Kepenyes (54., 90.), Bojtos (78.), Barna (86.).
Adamik Dávid: – Egyértelműen más szintet képvisel most az ellenfelünk, teljesen megérdemelt a vendéggyőzelem. Szimpatikus játékot játszottak az elejétől a végéig, viszont nekünk is lehetett volna több veszélyes momentumunk, ha rutinosabbak vagyunk. Gratulálok a Szarvasnak, nagyon sok sikert kívánok a szezonra!
Somogyi János: – Nagyon örülünk annak, hogy akik eddig kevesebb szerepet kaptak, most tudtak élni a lehetőséggel és jó játékkal segítették a csapatot a továbbjutáshoz.

Dobozi SE–Orosházi MTK-ULE 1–4 (0–2)

Doboz, 70 néző. Vezette: Bakos József.
Doboz: Démusz – Fehér, Pojendán, Molnár M., Szabó R., Szabó L., Rácz Gy., Barkász, Lukucz (Barcsay), Zsoldos (Sztojka N.), Komlósi (Váczi). Edző: Balog Zsolt.
Orosháza: Salka – Péter, Janicsek, Ondrejó, Berki, Márk, Bánki-Horváth G. (Dobi), Nagy B., Futó (Dénes), Halász, Bónus. Edző: Bodzás Ádám.
Gólszerző: Sztojka N. (72.), ill. Ondrejó (8.), Halász (32.), Dobi (59.), Péter (81.).
Balog Zsolt: – Az első osztály egyik top csapatával szemben tisztesen helyt álltunk. Ha kicsit jobban koncentrálunk a ziccereinkre, akkor szorosabb lehetett volna a végeredmény, de megérdemelt vendégsiker született!
Bodzás Ádám: – Futó Zsombor sérülése beárnyékolja a mai győzelmüket. Mielőbbi felépülést kívánunk neki! Sportszerű mérkőzésen sikerült fiatal csapatomnak kiharcolni a továbbjutást. További sok sikert kívánok a hazai csapatnak!

Kunágotai TE–Mezőhegyesi SE 2–5 (0–1)

Kunágota, 50 néző. Vezette: Zahorán János.
Kunágota: Horváth S. – Kiss Cs., Sárvári M., Veselicz, Lólé K., Csomós, Hajdú, Farkas M. (Egri), Mészár, Lakatos, Kovács A. Játékos-edző: Korpa János.
Mezőhegyes: Varga P. – Bóna (Dócza), Tari, Szlovák (Mátó), Szabó I., Szabó Zs., Czene Z. (Czene P.), Varga T., Zsilák, Vincze, Faragó. Edző: Boér Zsolt.
Gólszerző: Mészár (56.), Kovács A. (90.), ill. Vincze (43., 55.), Faragó (60., 68.), Varga T. (64.).
Korpa János: – Az eredmény nem tükrözi a két csapat közötti osztálykülönbségét. Nagyon nehezen bírtak bennünket feltörni, a sorsunk egy-kettőnél a játékvezető rossz döntése miatt pecsételődött meg. Gratulálok a Mezőhegyesnek a továbbjutáshoz, a csapatomat pedig dicséret illeti!
Boér Zsolt: – Huszonöt percnyi jó játék is elég volt a továbbjutáshoz, de lelkesedésben és akarásban ennél sokkal több kell a hétvégén. A sérülések tovább tizedelik a csapatunkat.

Sarkadi KLE–Jamina SE 1–3 (0–2)

Sarkad, 60 néző. Vezette: Rubás Zoltán.
Sarkad: Pribék (Gyebnár) – Szabó G., Jánki I., Csonka, Papp B., Hrabovszki, Szalazsán A., Berke (Urbán), Mezei (Jenei), Szilágyi E. (Szalazsán R.), Szabó Milán (Kocsis Z.). Edző: Szűcs Egon.
Jamina: Dolezsán – Horváth M. (Leszkó), Kerekes, Ruzsa, Bozsó (Nagy B.), Bány, Szaszák, Palik (Szabó L.), Szabó V., Bánfi (Csatlós), Balog K. Edző: Mazán Zoltán.
Gólszerző: Szaszák (86. – öngól), ill. Bozsó (14.), Bány (20.), Csatlós (58.).
Szűcs Egon: – Csapatunk küzdésből jelesre vizsgázott a mai mérkőzésen. Védekezésben helytálltunk, de az osztálykülönbséggel és az egyéni játéktudással szemben hatalmas elánnal ilyen eredményre voltunk képesek. Sok sikert a sportszerű Jaminának a szezonra!
Mazán Zoltán: – Az első félidőt jó tempóban játszottuk le, és több helyzetből kétszer eredményesebbek is voltunk. Szünet után az iram már csökkent, de így is sikerült bebiztosítanunk a továbbjutást. Gratulálok a sportszerű sarkadiaknak!

Medgyesbodzás SE–Kondorosi TE 2–6 (1–4)

Medgyesbodzás, 80 néző. Vezette: Nemczov Márk.
Medgyesbodzás: Véha – Deák A., Bordás E., Somogyvári, Fazekas (Tokai T.), Varga G., Mittnacht, Csiki (Kovács Zs.), Bordás L., Szabó A. (Berényi), Nagy B. (Páger). Edző: Gál Gábor.
Kondoros: Kollár – Rafaj P., Takács, Buzás, Radics (Szász Arnold), Szász Albert, Czvalinga Á., Gedó (Dankó), Mile, Rafaj R. (Fejér), Rafaj M. Edző: Janis János.
Gólszerző: Deák A. (30.), Varga G. (87.), ill. Rafaj M. (1.), Buzás (18.), Radics (24.), Gedó (31.), Takács (46., 69.).
Gál Gábor: – Kijött a két osztálynyi különbség. A vendégek gyorsabbak voltak játékban és gondolkodásban is, ennek ellenére nem riadtunk meg a feladattól, ez egy vállalható eredmény az első osztály egyik legjobbja ellen.
Janis János: – Sikeresen teljesítettük a küldetés, egy végtelenül sportszerű csapat ellen.

Zsadány KSK–Dévaványai SE 1–8 (0–4)

Zsadány, 50 néző. Vezette: Rakonczás Zsolt.
Zsadány: Csizmadia S. – Baksai, Csizmadia G., Fürj (Kollár Z.), Komódi B., Szőrös Á. (Vásárhelyi), Szabó Dániel, Cseke, Ruzsa (Csongrádi), Komódi P. (Bakó A.), Kóti R. (Szabó Dávid). Edző: id. Csizmadia Sándor.
Dévaványa: Dobozi – Szász, Papp D., Katona, Kisari, Szalai, Bakó (Csordás), Polasek (Kis G.), Marton, Szabó E., Szántó B. Edző: Bereczki Árpád.
Gólszerző: Komódi (60.), ill. Szabó E. (3., 54.), Marton (7.), Bakó (19.), Papp D. (43., 54.), Csordás (71., 75.).
id. Csizmadia Sándor: – Az első félidő után nem volt veszteni valónk, felvállaltuk a bátrabb futballt. Nem volt kérdés, hogy melyik a jobb csapat, ebben ma ennyi volt. További sok sikert a vendégeknek!
Bereczki Árpád: – Megérdemelten győztes, egy szimpatikus hazai csapat ellen.

A Vésztői TK–Békési FC mérkőzés elmaradt, mert a hazai együttes nem tudott kiállni. A Békés játék nélkül jutott a legjobb 16 közé. 

  • A Mezőkovácsházi TE, a Mezőmegyer SE, a Békésszentandrási HMSE, az Eleki USE, a Szabadkígyósi SZSC és a Tótkomlósi TC már az elmúlt héten kiharcolta a továbbjutást.

 

 

