Két első osztályú együttes is elbúcsúzott a kupától

Az Újkígyós lelkes játékkal ellensúlyozta az osztálykülönbséget a Gyomaendrőddel szemben, az sem von le semmit a bravúrjukból, hogy a vendégek mérsékelten teljesítettek.

Az Újkígyós a kupában vigasztalta magát a gyengébb bajnoki rajt miatt. Fotó: Babák Zoltán

Magyarbánhegyesen a második vonalban bajnoki címre pályázó VSE-MFC együttese az ősszel még sikerélmény nélkül álló szénásiakat múlta felül, a többi első osztályú gárda nem hibázott.

Újkígyós FC–Gyomaendrődi FC 2–0 (2–0)

Vármegyei kupa labdarúgó-mérkőzés. Újkígyós, 40 néző. Vezette: Bozó Norbert.

Újkígyós: Borbély – Vágási, Sódar (Tűhegyi), Gonda, Budás, Moldován, Horváth R., Marik (Solymoskövi B.), Darányi, Csiernyik M., Dunai (Varga P.). Edző: Bereczki Zsolt.

Gyomaendrőd: Zsibrita – Szilágyi, Kasik, Valach (Lénárt), Endrefalvi, Molnár T., Szikszai, Hanea (Sebők), Kovács Zs. (Soczó Sz.), Werle, Egri (Truczka). Edző: Kéri Roland.

Gólszerző: Vágási (11.), Dunai (26.).

Bereczki Zsolt: – Több pozitívum is volt a meccsen, a legfontosabb, hogy tovább jutottunk, kapott gól nélkül hoztuk le, és többször is kapussal szembe találtuk magunkat. Óriásit küzdöttek a srácok!

Kéri Roland: – Szégyenteljes teljesítményt nyújtottunk, megérdemelt hazai győzelem született.

Végegyháza-Magyarbánhegyes–Nagyszénás SE 3–1 (1–0)

Magyarbánhegyes, 70 néző. Vezette: Tóth Imre.

Végegyháza: Takács – Varga D. (Matúz L.), Zsuzsa (Tóth L.), Boros, Fehér, ifj. Kintner, Benyó, Bíró, Matuz P., Kecskés, Bakos. Edző: Kintner János.

Nagyszénás: Német – Farkas K., Kovács L., Molnár Zs., Somogyvári, Dajka, Kálmán (Tóbiás), Kerekes, Papp M., Maczik (Farkas M.), Libor (Valuk). Edző: Tasi Róbert.

Gólszerző: Kecskés (10.), Boros (87.), Bíró (94.), ill. Tóbiás (85.). Kiállítva Kovács L. (80. – második sárga lap).

Kintner János: – Iramos meccsen, nyílt sisakos játékkal feszült egymásnak a két csapat. Voltak helyzetek itt is, ott is. Mi a kidolgozott ziccereink alapján nagyobb arányú győzelemre is szert tehettünk volna.

Tasi Róbert: – A rutinosabb hazaiak megérdemelték a továbbjutást. Nekünk sokat kell még fejlődnünk minden tekintetben, de főleg fejekben kell rendet rakni. További sok sikert az ellenfelünknek!