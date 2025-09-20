Győzött Bangkokban, majd visszavonult a csabai testépítő

Dénes Józsefnek nagy álma valósult meg azzal, hogy ott lehetett a bangkoki Mr. és Mrs. Universe Championship elnevezésű testépítő versenyen, amelyre még tavasszal a szintén sikeres, kategória győzelmeket hozó dubaji Amateur&Pro Show Grand Prix-en hívta meg Sunil Kumar, a GPBI világszervezet ázsiai elnöke.

Dénes József testépítő Bangkokban az egyik Srí lankai versenyzővel, Nishantha Pereraval Fotó: facebook

Nem okozott csalódást a békéscsabai testépítő

A békéscsabai Fanatic Body&Fitness Power vezetője, testépítője nem okozott csalódást neki és szimpatizánsainak sem, hiszen a masters és a 24–39 éveseknek kiírt (a rendező GPBI szövetség megengedte, hogy idősebb versenyzők is benevezhessenek) open kategóriát is megnyerte.

– Nagy szeretettel fogadtak, már a repülőtéren vártak és vittek a hotelbe. Mindenben, az étkezésben is figyeltek rám, még egy hajóútra is elvittek – kezdte élménybeszámolóját Dénes József. – Ami a legfontosabb, a verseny jól sikerült, tényleg jó formában voltam, a bírók is leginkább engem figyeltek, illetve még a bemelegítésnél többnyire engem filmeztek. Nagyon erős volt a mezőny mindkét kategóriámban.

A csabai testépítőnek – nem túlzás! – a világ minden tájáról gratuláltak, az ázsiai szövetség elnöke külön is. – Az mondta, hogy igazi bajnok vagyok, nagy dolog volt számukra, ahogy versenyeztem és ezzel inspirálom a többi testépítőt – idézte Sunil Kumart.

Elfáradt Fotó: FB/Fanatic Body & Fitness Power

Fárasztó és hosszú út után átgondolta a hogyan továbbot és a közösségi oldalán egy bejegyzésben jelentette be, hogy visszavonul a testépítéstől.

„A Mr. Universum cím hiányzott még a pályafutásomból. Nagyon nehéz év van mögöttem, testileg, lelkileg kimerültem. Szeretném megköszönni nektek a rengeteg biztatást, támogatást, nélkületek nem sikerült volna. Úgy érzem, életem legjobb formáját tudtam hozni most, de nincs tovább. Egy-két hónap pihenés után az edzést folytatom, formában fogom tartani magam, de már úgy érzem, kialudt a láng, nincs már aki és amiért motiváljon. A munkámat nagy lendülettel folytatom, az új célom, hogy tanítványaimnak, meglévő és leendő vendégeimnek átadjam a hosszú évek alatt szerzett tapasztalataimat és tudásomat, amit a saját testemen szereztem meg. MINDENT KÖSZÖNÖK!”

– Sokan írtak és gratuláltak a pályafutásomhoz és fejezték ki reményüket, hogy a döntésem azért nem végleges. Már kaptam egy meghívást egy novemberi temesvári versenyre, ám ott mint versenyvezető veszek részt, nem lépek színpadra – szögezte le Dénes József.