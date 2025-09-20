szeptember 20., szombat

Dénes József

46 perce

Győzött Bangkokban, majd visszavonult a csabai testépítő

Címkék#visszavonulás#Dénes József#testépítés#győzelem

Dubai után Bangkokot is meghódította a békéscsabai testépítő. A thaiföldi Mr. és Mrs. Universe Championship után azonban bejelentette, hogy befejezi eredményes testépítő pályafutását.

Gajdács Pál

Dénes Józsefnek nagy álma valósult meg azzal, hogy ott lehetett a bangkoki Mr. és Mrs. Universe Championship elnevezésű testépítő versenyen, amelyre még tavasszal a szintén sikeres, kategória győzelmeket hozó dubaji Amateur&Pro Show Grand Prix-en hívta meg Sunil Kumar, a GPBI világszervezet ázsiai elnöke. 

testépítő
Dénes József testépítő Bangkokban az egyik Srí lankai versenyzővel, Nishantha Pereraval Fotó: facebook

Nem okozott csalódást a békéscsabai testépítő

A békéscsabai Fanatic Body&Fitness Power vezetője, testépítője nem okozott csalódást neki és szimpatizánsainak sem, hiszen a masters és a 24–39 éveseknek kiírt (a rendező GPBI szövetség megengedte, hogy idősebb versenyzők is benevezhessenek) open kategóriát is megnyerte. 

– Nagy szeretettel fogadtak, már a repülőtéren vártak és vittek a hotelbe. Mindenben, az étkezésben is figyeltek rám, még egy hajóútra is elvittek – kezdte élménybeszámolóját Dénes József. – Ami a legfontosabb, a verseny jól sikerült, tényleg jó formában voltam, a bírók is leginkább engem figyeltek, illetve még a bemelegítésnél többnyire engem filmeztek. Nagyon erős volt a mezőny mindkét kategóriámban.

A csabai testépítőnek – nem túlzás! – a világ minden tájáról gratuláltak, az ázsiai szövetség elnöke külön is. – Az mondta, hogy igazi bajnok vagyok, nagy dolog volt számukra, ahogy versenyeztem és ezzel inspirálom a többi testépítőt – idézte Sunil Kumart. 

Elfáradt Fotó: FB/Fanatic Body & Fitness Power 

Fárasztó és hosszú út után átgondolta a hogyan továbbot és a közösségi oldalán egy bejegyzésben jelentette be, hogy visszavonul a testépítéstől. 

„A Mr. Universum cím hiányzott még a pályafutásomból. Nagyon nehéz év van mögöttem, testileg, lelkileg kimerültem. Szeretném megköszönni nektek a rengeteg biztatást, támogatást, nélkületek nem sikerült volna.

Úgy érzem, életem legjobb formáját tudtam hozni most, de nincs tovább. Egy-két hónap pihenés után az edzést folytatom, formában fogom tartani magam, de már úgy érzem, kialudt a láng, nincs már aki és amiért motiváljon.

A munkámat nagy lendülettel folytatom, az új célom, hogy tanítványaimnak, meglévő és leendő vendégeimnek átadjam a hosszú évek alatt szerzett tapasztalataimat és tudásomat, amit a saját testemen szereztem meg.

MINDENT KÖSZÖNÖK!” 

– Sokan írtak és gratuláltak a pályafutásomhoz és fejezték ki reményüket, hogy a döntésem azért nem végleges. Már kaptam egy meghívást egy novemberi temesvári versenyre, ám ott mint versenyvezető veszek részt, nem lépek színpadra – szögezte le Dénes József.

 

 

A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
