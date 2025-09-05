Sok lesz a hiányzó Gyulán

A Termál FC az évad első harmadában ütemterv szerint halad céljai kivitelezése felé.

A Termál FC csapata a gyulai rangadó után a fővárosba látogat, az Előre II. pedig hazai környezetben folytatja szereplését. Fotó: Kiss Zoltán

Két pont előnnyel vezeti a mezőnyt a Monor előtt, a többi közvetlen riválist pedig már sikerült leszakítania. Az Előre II. elleni legutóbbi hazai sikert követően újabb tartalékcsapat jön soron, igaz ezúttal házon kívül és szokatlan időpontban.

– A Honvéd fiataljai stílusos focit játszanak, a válogatott szünet miatt bizonyára lesznek majd visszajátszóik is a remekül szereplő NB II.-es együttesükből. Ettől függetlenítve magunkat, igyekszünk minél több energiát fektetni a saját játékunkba, azt fogjuk mutatni, ami a legelőnyösebb számunkra. Nem titok, hogy a három pont megszerzéséért utazunk Kispestre. Nem könnyít a helyzetünkön, hogy a megszokott három sérültünk mellett további két-három emberünk hagyott ki edzéseket, Vörös Barnabás játékától pedig az U19-es válogatott kötelezettsége miatt kell eltekintenünk – emelte ki a meccs kapcsán Ekker Attila, a gyulaiak vezetőedzője.

A Monor és a Termál FC után könnyebb etap vár a lilákra

Az Előre II. csapatára hazai erőpróba vár az ellen a Csepel ellen, amely két győzelemmel kezdte a bajnokságot, ám azután megtorpant és az utolsó négy fordulóban csupán egyetlen pontot szerzett. A lila-fehérek túl vannak a két bajnokaspiránson, most már valamivel könnyebb ellenfelek jönnek számukra.

– Múlt vasárnap Gyulán a játékunk rendben volt, sajnos ez nem párosult megfelelő eredménnyel. Öröm azonban, hogy mindkét éllovassal szemben megálltuk a helyünket és a reményeim szerint ezt a hozzáállást és játékot visszük tovább. Láttam ellenfelünk két meccsét, stabil védekezésből kiinduló csapat képét mutatta a Monorral szemben. Ellenünk vélhetően más hadrendet fognak alkalmazni, mint az éllovasok ellen, nyíltabb játékot választanak. Mi szeretnénk hazai pályán eredményesek lenni, bízom benne, hogy a saját elképzeléseinket tudjuk érvényre juttatni. Harmati felgyógyult, visszatérhet, Maronyay viszont továbbra sem hadra fogható, Bacsa játékára pedig csak a meccs napján derül fény, edzéseket hagyott ki betegség miatt – fogalmazott Balog Zsolt, a lila-fehérek vezetőedzője, aki csapatától megfelelő teljesítményt vár és a három pont itthon tartását.