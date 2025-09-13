Nagyot küzdöttek a gyulaiak az NB II.-es éllovassal - galériával

A Termál FC kezdettől nyílt sisakos játékra késztette a Mezőkövesdet.

A Termál FC játékosai nagyot küzdöttek az NB II.-es éllovassal. Fotó: Kiss Zoltán

Több szögletet is elvégzett az elején, a 15. percben mégis a látogató szerzett vezetést. A tizenhatoson belül Szalai József egy felpasszt mellel maga elé tett és kapásból, 11 méterről a jobb sarokba zúdította a labdát, 0–1. A hazaiakat nem törte meg a kapott gól, igyekeztek helyzeteket kialakítani az ellenfél kapujánál. Szűk félórányi játék után Czirok szólója végén Zádori centikkel maradt le a szélső beadásáról. Nem sokkal ezután a matyóföldiek Szalai egyéni képességeit kamatoztatták ismét. A vendégek kapitánya a 32. percben egy kiugratást követően gurította el Füstös mellett pontosan a labdát, 0–2.

A házigazdák a második félidőben még nagyobb elánnal támadtak. A látogatók miközben óvták a számukra kedvező eredményt, megpróbálták kontrákból növelni az előnyüket. Egy esetben Wéber Wéber mentett hatalmasat, de nem ez volt a jellemző mozzanat. A hazaiak támadtak, Zádori előtt adódott is nagy ziccer, Szabó Zsombor pedig szabadrúgásból veszélyeztetett. Végül gyulai gólt nem láthatott a népes publikum, a Mezőkövesd jutott a legjobb 32 közé a sorozatban

Jó: Czirok, Máris, Lestyán, Szabó Cs., ill. Bora, Zvekanov, Szalai J., Csatári.

Ekker Attila: – Az elvárás bátor játék volt, ennek maximálisan megfeleltek a fiúk. Aki látta a meccset, büszke lehet a csapatra. Kifejezetten magas ritmusban játszottunk, sajnálom, hogy nem sikerült gólt szereznünk, ettől függetlenül dicséret illeti a játékosokat.

Csertői Aurél: – Klasszikus kupameccs volt, egy nagyon masszív csapattal játszottunk, szerencsére mi lőttük a gólokat. Erőszakosan focizott mindkét csapat, az ellenfél mindent megtett, számunkra a továbbjutás volt a lényeg.

Magyar Kupa labdarúgó-mérkőzés. Gyula, 650 néző. Vezette: Dobai János (Pálinkás Donát Ferenc, Balogh Bence).

Gyula: Füstös – Wéber, Szabó Cs., Lestyán, Zabari (Kolarovszki Milán, 87.) – Trescsula (Zelenyánszki, 46.), Krajcsó (Katona, 82.) – Máris, Vörös (Szabó Zs., 46.), Czirok – Zádori (Göblyös, 70.). Vezetőedző: Ekker Attila.

Mezőkövesd: Winter – Debreceni (Csirmaz, 64.), Keresztes B. (Csörgő, 58.), Bora, Ternován – Zvekanov – Vörös (Pintér, 58.), Lőrinczy (Vidnyánszky, 58.), Csatári – Szalai J., Bartusz (Saja, 86.). Vezetőedző: Csertői Aurél.

Gólszerző: Szalai J. (15., 32.).