szeptember 13., szombat

Kornél névnap

24°
+28
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás - MOL Magyar Kupa

55 perce

Nagyot küzdöttek a gyulaiak az NB II.-es éllovassal - galériával

Címkék#Mezőkövesd Zsóry FC#labdarúgás#MOL Magyar Kupa#Gyulai Termál FC

Nem jött össze a bravúr a Magyar Kupában a gyulai labdarúgók számára. A Termál FC az első félidei védelmi kihagyások miatt búcsúzott a sorozattól a Mezőkövesddel szemben. A népes hazai szurkolótábor így sem lehetett elégedetlen, hiszen kedvenceik parti meccset játszottak az NB II.-es bajnokság éllovasával, és eltüntették az osztálykülönbséget.

Bakulya Mihály

A Termál FC kezdettől nyílt sisakos játékra késztette a Mezőkövesdet. 

Termál FC; Mezőkövesd; Magyar Kupa
A Termál FC játékosai nagyot küzdöttek az NB II.-es éllovassal. Fotó: Kiss Zoltán

Több szögletet is elvégzett az elején, a 15. percben mégis a látogató szerzett vezetést. A tizenhatoson belül Szalai József egy felpasszt mellel maga elé tett és kapásból, 11 méterről a jobb sarokba zúdította a labdát, 0–1. A hazaiakat nem törte meg a kapott gól, igyekeztek helyzeteket kialakítani az ellenfél kapujánál. Szűk félórányi játék után Czirok szólója végén Zádori centikkel maradt le a szélső beadásáról. Nem sokkal ezután a matyóföldiek Szalai egyéni képességeit kamatoztatták ismét. A vendégek kapitánya a 32. percben egy kiugratást követően gurította el Füstös mellett pontosan a labdát, 0–2.
A házigazdák a második félidőben még nagyobb elánnal támadtak. A látogatók miközben óvták a számukra kedvező eredményt, megpróbálták kontrákból növelni az előnyüket. Egy esetben Wéber Wéber mentett hatalmasat, de nem ez volt a jellemző mozzanat. A hazaiak támadtak, Zádori előtt adódott is nagy ziccer, Szabó Zsombor pedig szabadrúgásból veszélyeztetett. Végül gyulai gólt nem láthatott a népes publikum, a Mezőkövesd jutott a legjobb 32 közé a sorozatban

Jó: Czirok, Máris, Lestyán, Szabó Cs., ill. Bora, Zvekanov, Szalai J., Csatári.

Ekker Attila: – Az elvárás bátor játék volt, ennek maximálisan megfeleltek a fiúk. Aki látta a meccset, büszke lehet a csapatra. Kifejezetten magas ritmusban játszottunk, sajnálom, hogy nem sikerült gólt szereznünk, ettől függetlenül dicséret illeti a játékosokat.

Csertői Aurél: – Klasszikus kupameccs volt, egy nagyon masszív csapattal játszottunk, szerencsére mi lőttük a gólokat. Erőszakosan focizott mindkét csapat, az ellenfél mindent megtett, számunkra a továbbjutás volt a lényeg.

Gyulai Termál FC–Mezőkövesd Zsóry FC 0–2 (0–2)

Magyar Kupa labdarúgó-mérkőzés. Gyula, 650 néző. Vezette: Dobai János (Pálinkás Donát Ferenc, Balogh Bence).
Gyula: Füstös – Wéber, Szabó Cs., Lestyán, Zabari (Kolarovszki Milán, 87.) – Trescsula (Zelenyánszki, 46.), Krajcsó (Katona, 82.) – Máris, Vörös (Szabó Zs., 46.), Czirok – Zádori (Göblyös, 70.). Vezetőedző: Ekker Attila.
Mezőkövesd: Winter – Debreceni (Csirmaz, 64.), Keresztes B. (Csörgő, 58.), Bora, Ternován – Zvekanov – Vörös (Pintér, 58.), Lőrinczy (Vidnyánszky, 58.), Csatári – Szalai J., Bartusz (Saja, 86.). Vezetőedző: Csertői Aurél.
Gólszerző: Szalai J. (15., 32.).

Gyulai Termál FC–Mezőkövesd Zsóry FC 0–2 (0–2)

Fotók: Kiss Zoltán

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu