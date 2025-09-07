Már a szünetig lerendezték e gyulaiak

A Termál FC játékosain nem érződött a hajnali kelés.

A Termál FC vezető találatát Wéber László a látszattal ellentétben lábbal szerezte. Archív fotó: Kiss Zoltán

Agresszív presszing alá vették a Honvéd fiataljait és Wéber 18 méteres lapos szabadrúgásából már a 6. percben megszerezték a vezetést, 0–1. Szűk negyedóra után újabb parázs jelenetek játszottak a hazai kapu előtt, de az újabb találat Matyi kapusnak köszönhetően elmaradt. Nem így a 29. percben, amikor Zabari balról cselezett befelé, majd középről 12 méterről pontos lövést küldött a bal sarokba, 0–2.

Gyulai mezőnyfölényt hozott a második félidő elejei, ám negyedóra múltán a kis Honvéd kijött a szorításból. Így sem igazán tudott mit kezdeni a jól tömörülő vendégekkel, akik számos gyors, veszélyes ellenakciót tudtak vezetni, újabb gólt azonban már nem tartogatott a mérkőzés.

Jó: Csilus, Hetyei, Petrók, Forró, ill. az egész vendégcsapat.

Ekker Attila: – Ma mindenki nagyon fegyelmezetten és feszesen játszott. Az első félidőben rá tudtuk erőltetni az akaratunkat az ellenfélre, a másodikban az eredmény tudatában átadtuk a területet és kontrákból próbáltunk eredményesek lenni. Az egész csapatot dicséret illeti a mai teljesítményért.

Bp. Honvéd II.–Gyulai Termál FC 0–2 (0–2)

NB III.-as labdarúgó-mérkőzés. Budapest, 100 néző. Vezette: Linn Kevin (Molnár István, Juhász-Révész Csilla).

Bp. Honvéd II.: Matyi – Balázs (Paksai), Csernák (Russnák), Gáspár (Gáspár), Hancz, Csilus, Hetyei, Petrók, Horváth B. (Botos), Földi (Forró), Sebe. Vezetőedző: Kovács Gábor.

Gyula: Füstös – Göblyös (Kolarovszki Milán), Wéber, Szabó Cs., Zabari (Krajcsó), Zelenyánszki, Czirok, Zádori, Katona (Szabó Zs.), Máris (Trescsula), Lestyán. Vezetőedző: Ekker Attila.

Gólszerző: Wéber (6.), Zabari (29.).