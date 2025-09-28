szeptember 28., vasárnap

Vencel névnap

14°
+21
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás - NB III.

1 órája

Elveszett az erzsébeti rangadó

Címkék#Labdarúgó NB III.#esmtk#meccs#Gyulai Termál FC

Első vereségét szenvedte el az idei NB III.-as bajnokságban a gyulai csapat. A Termál FC a csoport rangadóján Pesterzsébeten maradt alul, ezzel együtt megtartotta első helyét a tabellán. A házigazda ESMTK hátrányból fordította maga javára a mérkőzést.

Bakulya Mihály

 

A Termál FC nagy lendülettel kezdte a meccset, három helyzetet is összehozott az elején, mígnem a 12. percben a vezetést is megszerezte. Máris révén, 0–1. 

Termál FC; rangadó; labdarúgás
A Termál FC 18 éves védője, Göblyös Sándor Robin megállta a helyét a rangadón is. Archív fotó: Bencsik Ádám
Fotó: Bencsik Adam

A folytatásban kiegyenlítetté vált a játék. A házigazdák a 28. percben egalizáltak Burzi átlövésével, aki a balösszekötő helyéről tekert a hosszú sarokba, 1–1. A szünet előtt Máris duplázhatott volna, de a kapuvas megmentette a házigazdákat.

A második felvonás is kimaradt gyulai ziccerrel indult. Az erzsébetiek pontosabbak voltak a kapu előtt. Az 53. percben egy bedobást követően Burzi fordult le őrzőjéről és a tizenhatos bal sarkáról a hosszúba lőtt, 2–1. Ezután már tördelték a játékot a pesterzsébetiek, a gyulaiak fölénye pedig kimerült szögletekben, a nagy iramú mérkőzésen.

Jó: Bencze, Soós, Burzi, ill. Máris, Lestyán,  Zelenyánszki.

Ekker Attila: – Színvonalas mérkőzést produkált a két csapat. Akik megtiszteltek jelenlétükkel és eljöttek, azok láthatták, hogy mi jelentette a különbséget. Sovány vigaszt, de hosszú távon a játékunk minősége biztató, ezen úton kell tovább mennünk, és akkor elérjük céljainkat. 

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Erzsébeti SMTK–Gyulai Termál FC 2–1 (1–1)

NB III.-as labdarúgó-mérkőzés. Budapest, 250 néző. Vezette: Juhász Bálint (Holpár Gergely, Németh Boldizsár).
ESMTK: Bencze – Puskás G., Molnár T., Zsemlye, Száhl (Molnár R.), Kovács B. (Molnár J.), D’Urso, Soós, Ladányi (Slezák), Kern (Kutsera), Burzi (Horváth R.). Vezetőedző: Turi Zoltán.
Gyula: Füstös – Göblyös, Szabó P., Szabó Cs., Zabari, Zelenyánszki (Szabó Zs.), Trescsula (Czirok), Zádori, Krajcsó, Máris (Vörös), Lestyán. Vezetőedző: Ekker Attila.
Gólszerző: Burzi (28., 52.), ill. Máris (12.).

További eredmények: III. Ker. TVE–Martfű 4–0, Hódmezővásárhely–Szegedi VSE 1–2, BKV Előre–Bp. Honvéd II. 1–1, Csepel–Szeged II. 1–0, Monor–Vasas II. 0–0, Tiszaföldvár–Dunaharaszti 2–2

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu