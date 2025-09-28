Elveszett az erzsébeti rangadó

A Termál FC nagy lendülettel kezdte a meccset, három helyzetet is összehozott az elején, mígnem a 12. percben a vezetést is megszerezte. Máris révén, 0–1.

A folytatásban kiegyenlítetté vált a játék. A házigazdák a 28. percben egalizáltak Burzi átlövésével, aki a balösszekötő helyéről tekert a hosszú sarokba, 1–1. A szünet előtt Máris duplázhatott volna, de a kapuvas megmentette a házigazdákat.

A második felvonás is kimaradt gyulai ziccerrel indult. Az erzsébetiek pontosabbak voltak a kapu előtt. Az 53. percben egy bedobást követően Burzi fordult le őrzőjéről és a tizenhatos bal sarkáról a hosszúba lőtt, 2–1. Ezután már tördelték a játékot a pesterzsébetiek, a gyulaiak fölénye pedig kimerült szögletekben, a nagy iramú mérkőzésen.

Jó: Bencze, Soós, Burzi, ill. Máris, Lestyán, Zelenyánszki.

Ekker Attila: – Színvonalas mérkőzést produkált a két csapat. Akik megtiszteltek jelenlétükkel és eljöttek, azok láthatták, hogy mi jelentette a különbséget. Sovány vigaszt, de hosszú távon a játékunk minősége biztató, ezen úton kell tovább mennünk, és akkor elérjük céljainkat.

Erzsébeti SMTK–Gyulai Termál FC 2–1 (1–1)

NB III.-as labdarúgó-mérkőzés. Budapest, 250 néző. Vezette: Juhász Bálint (Holpár Gergely, Németh Boldizsár).

ESMTK: Bencze – Puskás G., Molnár T., Zsemlye, Száhl (Molnár R.), Kovács B. (Molnár J.), D’Urso, Soós, Ladányi (Slezák), Kern (Kutsera), Burzi (Horváth R.). Vezetőedző: Turi Zoltán.

Gyula: Füstös – Göblyös, Szabó P., Szabó Cs., Zabari, Zelenyánszki (Szabó Zs.), Trescsula (Czirok), Zádori, Krajcsó, Máris (Vörös), Lestyán. Vezetőedző: Ekker Attila.

Gólszerző: Burzi (28., 52.), ill. Máris (12.).

További eredmények: III. Ker. TVE–Martfű 4–0, Hódmezővásárhely–Szegedi VSE 1–2, BKV Előre–Bp. Honvéd II. 1–1, Csepel–Szeged II. 1–0, Monor–Vasas II. 0–0, Tiszaföldvár–Dunaharaszti 2–2