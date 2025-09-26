szeptember 26., péntek

Labdarúgás - NB III.

2 órája

A gyulaiak visszavághatnak a májusi kudarcért

Címkék#Labdarúgó NB III.#Békéscsaba 1912 Előre II.#meccs#Gyulai Termál FC

A hazai harmadosztályú labdarúgó-bajnokság 9. játéknapján kijut a jóból a viharsarki együtteseknek, melyek a mezőny első harmadából kapnak ellenfeleket vasárnapra. A listavezető Termál FC rangadóra utazik Pesterzsébetre, az Előre II. pedig hazai pályán mérkőzik az ötödik helyen tanyázó Dabassal. Utóbbi találkozó kezdési időpontja 15 órára módosult, a helyszín változatlanul a Kórház utcai Stadion lesz.

Bakulya Mihály

A Termál FC csapatára talán az eddigi legkomolyabb kihívás vár az Erzsébeti SMTK vendégeként. 

Termál FC; ESMTK; labdarúgás
A Termál FC májusban hazai pályán alulmaradt az ESMTK-val szemben, lenne tehát miért visszavágnia. Fotó: Kiss Zoltán

A „Liza” nem kezdte túlságosan jól a bajnokságot, de a harmadik forduló óta hibátlanul teljesít és sikere esetén lefelezhetné a két fél között meglévő pontbeli távolságot. A gyulaiak is zsinórban öt mérkőzést nyertek, de teljes biztossággal azonban csak győzelemmel tarthatja meg vezető pozícióját a Monor előtt.

Győzni megy a Termál FC

– Az elmúlt heti magabiztos siker mentálisan jó hatással volt a heti munkára. Van azonban egy árnyékosabb oldala is a hétnek, több játékosunk is betegséggel küszködött, de szerencsére kellően mély a keretünk. Nagy izgalommal várjuk az elkövetkezendő heteket, küzdelmesnek ígérkező sorozat vár ránk. Vasárnapi ellenfelünk évek óta topcsapatnak számít ezen a szinten, nem téveszt meg bennünket a nehezebb kezdése, szépen kiegyenesedett, nyilvánvalóan komolyan kell számolni vele. Ennek megfelelően várjuk a hétvégi rangadót, melyet pontokkal szeretnénk zárni – nyilatkozta Ekker Attila, a gyulaiak vezetőedzője.

Az Előre II. azt a Dabast fogadja, amely az előző évben sok gonddal küszködött, de végül bennmaradt a harmadosztályban, és a jelek szerint tanult is az előző bajnokságból. Erre utal a megszerzett 13 pontja, mellyel kényelmes helyzetben van a tabellán. A lilák még küzdenek ugyanezért, ehhez jól jöhet számukra a mostani meccs.

Idehaza kozmetikázna az Előre II.

– Ellenfelünk kétségtelenül jól szerepel ősszel, főként a hazai teljesítményének köszönhetően jegyzik előkelő helyen a tabellán, nekünk éppen ezt kellene kozmetikáznunk, hiszen házon kívül tervek szerint alakulnak a dolgaink. Láttam róluk felvételt, vannak jó képességű játékosai, akikre különös gondot kell fordítanunk, hiszen mérkőzéseket tudnak eldönteni. Bízom benne, hogy Honvéd II. elleni előző heti siker nem elkényelmesíti a csapatot, hanem kellő önbizalmat ad majd erre a hétvégére! Mindenképpen szeretnénk itthon tartani a pontokat, ennek érdekében vasárnap is olyan csapatteljesítményt szeretnék látni, mint egy héttel korábban. Dávid Kende állapota nem javult, így rá nem számíthatunk – újságolta el Balog Zsolt, az Előre II. vezetőedzője.

A 9. forduló programja. Szeptember 28., vasárnap, 15.00: Békéscsaba 1912 Előre II.–FC Dabas. 16.00: III. Kerületi TVE–Martfűi LSE, Hódmezővásárhelyi FC–Szegedi VSE, Erzsébeti SMTK–Gyulai TFC, BKV Előre–Budapest Honvéd II., Csepel TC–Szeged-Csanád GA II., Monor SE–Vasas FC II., Tiszaföldvár SE–Dunaharaszti MTK.

 

 

