A gyulaiak visszavághatnak a májusi kudarcért

A Termál FC csapatára talán az eddigi legkomolyabb kihívás vár az Erzsébeti SMTK vendégeként.

A Termál FC májusban hazai pályán alulmaradt az ESMTK-val szemben, lenne tehát miért visszavágnia. Fotó: Kiss Zoltán

A „Liza” nem kezdte túlságosan jól a bajnokságot, de a harmadik forduló óta hibátlanul teljesít és sikere esetén lefelezhetné a két fél között meglévő pontbeli távolságot. A gyulaiak is zsinórban öt mérkőzést nyertek, de teljes biztossággal azonban csak győzelemmel tarthatja meg vezető pozícióját a Monor előtt.

Győzni megy a Termál FC

– Az elmúlt heti magabiztos siker mentálisan jó hatással volt a heti munkára. Van azonban egy árnyékosabb oldala is a hétnek, több játékosunk is betegséggel küszködött, de szerencsére kellően mély a keretünk. Nagy izgalommal várjuk az elkövetkezendő heteket, küzdelmesnek ígérkező sorozat vár ránk. Vasárnapi ellenfelünk évek óta topcsapatnak számít ezen a szinten, nem téveszt meg bennünket a nehezebb kezdése, szépen kiegyenesedett, nyilvánvalóan komolyan kell számolni vele. Ennek megfelelően várjuk a hétvégi rangadót, melyet pontokkal szeretnénk zárni – nyilatkozta Ekker Attila, a gyulaiak vezetőedzője.

Az Előre II. azt a Dabast fogadja, amely az előző évben sok gonddal küszködött, de végül bennmaradt a harmadosztályban, és a jelek szerint tanult is az előző bajnokságból. Erre utal a megszerzett 13 pontja, mellyel kényelmes helyzetben van a tabellán. A lilák még küzdenek ugyanezért, ehhez jól jöhet számukra a mostani meccs.

Idehaza kozmetikázna az Előre II.

– Ellenfelünk kétségtelenül jól szerepel ősszel, főként a hazai teljesítményének köszönhetően jegyzik előkelő helyen a tabellán, nekünk éppen ezt kellene kozmetikáznunk, hiszen házon kívül tervek szerint alakulnak a dolgaink. Láttam róluk felvételt, vannak jó képességű játékosai, akikre különös gondot kell fordítanunk, hiszen mérkőzéseket tudnak eldönteni. Bízom benne, hogy Honvéd II. elleni előző heti siker nem elkényelmesíti a csapatot, hanem kellő önbizalmat ad majd erre a hétvégére! Mindenképpen szeretnénk itthon tartani a pontokat, ennek érdekében vasárnap is olyan csapatteljesítményt szeretnék látni, mint egy héttel korábban. Dávid Kende állapota nem javult, így rá nem számíthatunk – újságolta el Balog Zsolt, az Előre II. vezetőedzője.