Közlekedési napot tartanak Gyulán

A Termál FC az őszi idény feléhez érve veretlenül, a csoport éléről várja a BKV Előre elleni találkozót.

A Termál FC (kékben) hazai pályán, az Előre házon kívül gyarapítaná a pontjai számát. Fotó: Kiss Zoltán

A közlekedésiek úgymond kegyelemkenyéren maradtak benn, hiszen csak a visszalépéseknek köszönhetően indulhattak az NB III.-ban, de igyekeztek okulni a tavalyi évből. Jelenleg 9 pontjukkal erős középcsapatnak számítanak, és intő jel, hogy ebből hatot is vendégként szereztek.

Tartaná a minőséget a Termál FC

– Reményeim szerint azt a játékminőséget nyújtjuk majd, amit a Mezőkövesd ellen produkáltunk labdabirtoklás és helyzetkialakítás tekintetében. Ha át tudjuk mindezt menteni erre a hétvégére, akkor behúzhatjuk a három pontot. Tisztában vagyunk vele, hogy nehéz arra a szintre lépni, de most ez a kihívás és ezt kell megugrani. Bármennyire is kulturált és játszó csapat a BKV Előre, hazai környezetben kötelező lesz a győzelem, amihez elengedhetetlen, hogy azzal a bátor hozzáállással álljunk a meccsbe, mint a kupában. A hiányzók tekintetében változatlan a helyzet: Szabó Péter játéka kérdéses, Pintér és Constantinescu kihagyja a hétvégét – jegyeztük a gyulai vezetőedző, Ekker Attila gondolatait.

Az Előre II. csapatára a Honvéd II. vár a vasárnapi két felvonásos Kispest–Békéscsaba párharc nyitányán. A két gárda azonos pontszámmal áll, a kupában sem volt érdekelt, így azután frissen feltöltve várhatja az előzetesen háromesélyes párharcot.

– Nagyon fontos mérkőzés előtt állunk, hiszen egy közvetlen riválissal csapunk össze, még a feltételek is azonosak lesznek, mivel ellenfelünk is a saját utánpótlására támaszkodik. A Honvéd fiataljai iskolázott focit játszanak, de bízom benne, hogy lesz ellenük hatásos szerünk és mi tudunk majd dominálni. Ehhez megvan a magunk elképzelése, amit szeretnénk megvalósítani, hogy pontokkal térhessünk haza a fővárosból. Lesznek hiányzóink, mert Dávid Kende korábbi sérülése kiújult, Maronyay pedig tartósan maródi, ennek ellenére úgy kelünk útra, hogy lezárjuk a három sikertelen meccses szériánkat – foglalta össze a meccsel kapcsolatos elképzeléseit Balog Zsolt, a csabai együttes vezetőedzője.