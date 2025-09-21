szeptember 21., vasárnap

Labdarúgás - NB III.

3 órája

Máris mesterhármassal járult a gyulai sikerhez - galériával

Címkék#mérkőzés#Labdarúgó NB III.#BKV Előre#Gyulai Termál FC

A várakozásnak megfelelően magabiztosan vette az NB III.-as labdarúgó-bajnokság nyolcadik játéknapját a gyulai csapat. A Termál FC a fővárosi közlekedési együttes kisiklatásával maradt sínen, illetve a Dél-keleti csoport élén. Nem volt kérdés a hazai siker, inkább csak annak az aránya.

Bakulya Mihály

A Termál FC már a 13. percben megszerezte a vezetést, amikor Máris verte meg a védőjét és az alapvonalról visszagurított labdáját Zabari kisodródott helyzetből, elemi erővel vágta a léc alá, 1–0. 

Termál FC; BKV Előre; labdarúgás
A Termál FC nagy fölényben játszott vasárnap, amiről a hatgólos győzelme is árulkodik. Fotó: Kiss Zoltán

Az előkészítőből a 22. minutában befejező ember lett, miután a balösszekötő helyéről erős, lapos bombát küldött a hosszú sarokba, 2–0. A 28. percben Máris büntetőből duplázta meg saját góljai számát, ami Zádorival szemben elkövetett szabálytalanságért kapott a gyulai csapat, 3–0.
A második félidő gyulai góllal kezdődött. A fölpasszolt labdát Zádori készítette le Lestyán elé, aki középről 16 méterről a kapu jobb sarkát lőtte ki, 4–0. A hazaiak fölénye a 66. percben újabb találatot eredményezett. Egy beívelést Zelenyánszki fejelt vissza, Szabó Csaba pedig az ötös magasságából belsőzte be a labdát, 5–0. A slusszpoén a 74. percben Máris Dominiké volt, aki Vörös bal oldali beadását fejelte az ellenkező sarokba, ezzel mesterhármast elérve, 6–0.
A Gyula jó játékkal aratott könnyed nyárzáró győzelmet.

Jó:  Máris, Lestyán, Szabó Cs., Zabari, ill. Lettner, Kubó.

Ekker Attila: – Nagy vehemenciával kezdünk, magabiztos előnyünk birtokában is végig hajtottuk a mérkőzést. Gratulálok a fiúknak! 

Gyulai Termál FC–BKV Előre 6–0 (3–0)

NB III.-as labdarúgó-mérkőzés. Gyula, 550 néző. Vezette: Sándor Csaba (Szilágyi Zsolt, dr. Kulcsár Judit).
Gyula: Füstös – Göblyös, Wéber (Szabó P.), Szabó Cs., Zabari, Zelenyánszki (Kolarovszki Martin), Czirok (Vörös), Zádori, Krajcsó (Katona), Máris, Lestyán (Szabó Zs.). Vezetőedző: Ekker Attila.
BKV Előre: Köcse – Reizer, Forgács, Lettner, Kubó (Mile), Wágner, Zsembery (Varga M.), Szilágyi Zs., Ihos, Kerék, Gál (Reizer). Edző: Híres Gábor.
Gólszerző: Zabari (13.), Máris (22., 28. – 11-esből, 74.), Lestyán (46.), Szabó Cs. (66.).

Fotók: Kiss Zoltán

 

 

 

