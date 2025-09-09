Golf
Tar László szlovák klubbajnok
Szlovák klubbajnokságot nyert a szenior kategóriában Tar László.
A békéscsabai szenior golfozó a szlovák klubbajnokságon Hrba Borsán fogott ütőt a hétvégén. A kétnapos verseny sztroke play játékformában zajlott. Tar mindkét napon jól játszott, kivéve az első napi utolsó két szakaszt, így a biztos előny helyett kétütéses hátrányba került.
A folytatásban már nem hibázott, sőt megjavítva a saját pályacsúcsát plusz hárommal zárt, amivel kiérdemelte a klubbajnoki címet.
