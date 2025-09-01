Tar László eddigi legjobbja a klubbajnokságon

Az osztrák nemzetközi szenior versenyen 120-an indultak. Tar egy kiváló első nap után egy közepes játékot mutatott be a második napon. A nettóversenyt megnyerte, bruttóban mindez holtversenyes harmadik helyet ért. Ilyen jó eredményt ezen a nehéz pályán még nem ért el.

Tar László (középen) átveszi a jól megérdemelt díjat