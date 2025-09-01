Golf
1 órája
Tar László eddigi legjobbja a klubbajnokságon
Második lett a schönfeldi klubbajnokságon a békéscsabai Tar László.
Az osztrák nemzetközi szenior versenyen 120-an indultak. Tar egy kiváló első nap után egy közepes játékot mutatott be a második napon. A nettóversenyt megnyerte, bruttóban mindez holtversenyes harmadik helyet ért. Ilyen jó eredményt ezen a nehéz pályán még nem ért el.
Ezt ne hagyja ki!Labdarúgás - Vármegyei II. osztály
22 órája
Továbbra is lendületben a Doboz és az Elek
Ezt ne hagyja ki!Kimagasló szereplés
23 órája
A világ legjobbjai közé kerültek a gyomaendrődi mazsorettesek – galériával
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre