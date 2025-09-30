56 perce
Takács Botond volt a legeredményesebb vármegyei úszó
Több mint félezer úszó állt rajtkőre Debrecenben az idei Hajós Alfréd Kupa nemzetközi viadal harmadik fordulójában. Számos szép viharsarki eredmény született az eseményen, Takács Botond formája és szereplése közülük is kimagaslott. Amúgy a népes mezőny is érthető, hiszen a vizes sportágak képviselői a nyár végi pihenő után szeptember elején kezdték meg az új évad munkáját, s az edzők máris szeretnék tudni, hol is tartanak a felkészülésben négy hét után.
Takács Botond neve kívánkozik az élre az eredményességet illetően.
A békéscsabaiak utánpótlás-válogatott versenyzője egyetlen versenyszám kivételével mindent megnyert, mérlege: hatszor rajtolt el az egy nap alatt és öt arany-, valami egy ezüstéremmel zárt.
A 33 egyesület delegálta 511 induló az egynapos eseményen 2156 rajtot teljesített, ami egyben azt jelenti: átlagban minden úszó négy versenyszámot vállalt be. Békés vármegyét a Békéscsabai Előre Úszó Klub (20 induló) és a Gyulai Várfürdő (8) fiataljai képviselték.
Az éremtáblázaton a békéscsabaiak remek teljesítménnyel a harmadikok lettek 30 medállal (16 arany-, 9 ezüst, 7 bronzérem). A gyulaiaknak két arany-, 4 ezüst- és egy bronzérem jutott, amivel a táblázat 20. helyét foglalták el. A medálgyűjtemény mellett legalább akkora fegyvertény, hogy egy kiadós edzésnek is beillő évadnyitó napot hagytak maguk mögött a fiatalok.
Takács Botond és a többi viharsarki éremhalmozó
Viharsarki éremhalmozók. Békéscsaba: Gyucha Csenge (egy ezüst), Gyuricza Kíra (egy arany, két bronz), Keresztúri Zsombor (három arany), Kéri Dávid (egy bronz), Mészáros Márton (egy ezüst), Nagy-Benedek Izabell (egy arany-, egy bronz), Papp Hanna (egy arany), Perza Berta (két ezüst, három bronz), Petróczki Zsombor (egy arany), Takács Botond (öt arany-, egy ezüst), Tamási Levente (két arany, egy ezüst), Tóth Bence (két arany, két ezüst), Zsilinszki Orsolya (egy arany).
Gyula: Cseresznyés Petra (egy arany, egy ezüst, egy bronz), Gajda Anna (egy arany, egy ezüst), Matei Bryana-Anastasia (egy ezüst), Szász Máté (egy ezüst).
