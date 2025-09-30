Takács Botond volt a legeredményesebb vármegyei úszó

Takács Botond neve kívánkozik az élre az eredményességet illetően.

Takács Botond hat számból ötöt is megnyert. Fotó: Tésik Attila

A békéscsabaiak utánpótlás-válogatott versenyzője egyetlen versenyszám kivételével mindent megnyert, mérlege: hatszor rajtolt el az egy nap alatt és öt arany-, valami egy ezüstéremmel zárt.

A 33 egyesület delegálta 511 induló az egynapos eseményen 2156 rajtot teljesített, ami egyben azt jelenti: átlagban minden úszó négy versenyszámot vállalt be. Békés vármegyét a Békéscsabai Előre Úszó Klub (20 induló) és a Gyulai Várfürdő (8) fiataljai képviselték.

Az éremtáblázaton a békéscsabaiak remek teljesítménnyel a harmadikok lettek 30 medállal (16 arany-, 9 ezüst, 7 bronzérem). A gyulaiaknak két arany-, 4 ezüst- és egy bronzérem jutott, amivel a táblázat 20. helyét foglalták el. A medálgyűjtemény mellett legalább akkora fegyvertény, hogy egy kiadós edzésnek is beillő évadnyitó napot hagytak maguk mögött a fiatalok.

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Takács Botond és a többi viharsarki éremhalmozó

Viharsarki éremhalmozók. Békéscsaba: Gyucha Csenge (egy ezüst), Gyuricza Kíra (egy arany, két bronz), Keresztúri Zsombor (három arany), Kéri Dávid (egy bronz), Mészáros Márton (egy ezüst), Nagy-Benedek Izabell (egy arany-, egy bronz), Papp Hanna (egy arany), Perza Berta (két ezüst, három bronz), Petróczki Zsombor (egy arany), Takács Botond (öt arany-, egy ezüst), Tamási Levente (két arany, egy ezüst), Tóth Bence (két arany, két ezüst), Zsilinszki Orsolya (egy arany).

Gyula: Cseresznyés Petra (egy arany, egy ezüst, egy bronz), Gajda Anna (egy arany, egy ezüst), Matei Bryana-Anastasia (egy ezüst), Szász Máté (egy ezüst).