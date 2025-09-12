Szívvel-lélekkel küzdeni, ez az elvárás Szeghalmon

A Szeghalmi FC pontjait idegenben – Nagyszénáson hármat, Mezőhegyesen egyet – gyűjtötte be, az eddigi egyetlen hazai fellépésén a még veretlen tabellaelső Orosháza (0–3) ellen nem termett babér. Nincs egyértelműen kimondva, de szombaton a jó erőkből álló Gyomaendrőd ellen a csapat és a szurkolók is győzelmet vár.

Hajdú Bence (labdával) már tavaly is alapembere volt a Szeghalmi FC csapatának. Fotó: Bohus Krisztián

Hétről-hétre építi magát a Szeghalmi FC

– Három mérkőzésen vagyunk túl, melyeken négy pontot sikerült gyűjtenünk, ami nem mondható rossznak, de kis szerencsével akár még több is lehetne – mondta a szeghalmiak fiatal edzője, Kardos Ferenc Gergő. – Ellenfelünk remekül erősített a nyári időszakban, a dévaványai meccsüket magam is megtekintettem, ahol meggyőző teljesítménnyel rukkoltak elő. Mi csak saját magunkkal foglalkozunk, próbáljuk napról-napra, hétről-hétre építeni magunkat, így a Gyomaendrőd ellen is elsősorban az fontos a számunkra, hogy az előző hetekhez képest tudjunk fejlődést tapasztalni. Lelkes szurkolóink bízhatnak benne, hogy a fiúk szívvel-lélekkel küzdeni fognak! – ígérte a tréner.

Gyomaendrődön ugyanakkor nem titkolják: szeretnék otthonában megtréfálni a sárréti alakulatot. A Dévaványa és a Békés felett aratott siker után a következő két játéknapon egy pont a mérleg, rúgott gól nélkül.

– Az utolsó két fordulóban sajnos egyszer sem találtunk be, igaz csak egyet kaptunk – kezdte mondandóját Kéri Roland, a Gyomaendrődi FC edzője. – A Jamina ellen küzdelmes mérkőzést vívtunk úgy, hogy egyik csapatnak sem akadt túl sok nagy helyzete. Nekünk pontosan ezen, vagyis a helyzetkidolgozáson és a helyzetkihasználáson kell javítani. A szeghalmiakról nincs túl sok információm, kicsit sötét lónak számít, a nyáron nagy átalakuláson ment át. Legutóbb Mezőhegyesen is jól szerepeltek, részünkről maximálisan jó hozzáállás kell ahhoz, ha meg akarjuk szerezni a három pontot.

Állandó fejtörést okoz, hogy a hétvégén kikre számíthat az edző, ráadásul szerdán még egy Békés Vármegyei Kupa-mérkőzés is le kellett játszani Újkígyóson (igaz, a Szeghalom is pályán volt, Köröstarcsán vendégeskedett). Ettől függetlenül a győzelem reményében utazik Szeghalomra a Hármas-Körös-parti alakulat.