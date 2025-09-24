szeptember 24., szerda

Tenisz

1 órája

Két meccset lejátszottak, kettőt elnapoltak

Címkék#OB III#tenisz#csapatbajnokság

Csupán két vármegyei érdekeltségű OB III.-as találkozót játszottak le hétvégén a teniszezők csapatbajnokságában. A szarvasiak dupláztak, de nem bírtak az éllovasokkal. Az Előre TK–Back Street Balls OB III.-as és a Vasas–Gyula OB I.-es női meccset októberre halasztották.

Bakulya Mihály

A szarvasi csapat szombaton a már bajnokot fogadta, de csak megszorítani tudta, másnap pedig a csoportban ezüstéremre pályázó gyulaiakkal szemben maradt alul, egy kevésbé küzdelmes csatában. 

szarvasi; ellenfél; Havas István
A gyulai Havas István mindkét szarvasi ellenfelét legyőzte vasárnap. Fotó: Kiss Zoltán

Szarvasi TC–Viharsarok TA 3:6

OB III.-as csapatbajnoki tenisz-mérkőzés, Szarvas. Győztesek: Petrás Péter (1.), dr. Bencze Tamás (5.), és a Petrás Péter, dr. Bencze Tamás (2.) páros, illetve Pacsika Mátyás (2.), Horváth Gergő (3.), Kovács Huba (4.), Kajári Kende (6.), valamint a Horváth Gergő, Pacsika Mátyás (1.), és a Kajári Kende, Kovács Huba (3.) páros.

TSZSK Gyula II.–Szarvasi TC 8:1

OB III., Gyula. Győztesek: Székács Kristóf (1.), Oláh Imre Szabolcs (2.), Kiss Kevin (3.), Havas István (4.), Abrudán Attila (6.), valamint a Kiss Kevin, Havas István (1.), a Benkő Tamás, Székács Kristóf (2.), és a Kovács Zoltán, Oláh Imre Szabolcs (3.) páros, illetve Selymes Martin (5.).
További eredmények: DATE–Szegedi VTK 2:7, Back Street Balls–DATE 6:3.

Az állás: 1. Viharsarok TA 22 pont (79:20, 11 mérk.), 2. TSZSK Gyula II. 16 (63:36, 11), 3. Agroázis-Szegedi VTK 14 (52:47, 11), 4. Szarvasi TC 10 (45:54, 11), 5. Békéscsabai Előre TK 6 (43:38, 9), 6. Back Street Balls 6 (38:61, 11), 7. Dél-alföldi TK 0 (14:76, 10).

 

 

