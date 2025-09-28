szeptember 28., vasárnap

Labdarúgás - Vármegyei I. osztály

1 órája

Újabb csúcsderbit nyert a Szarvas

Címkék#Vármegyei I#labdarúgás#összefoglaló#meccsek

Az újabb csúcsrangadó sem tudta megingatni a vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság éllovasát. Előző heti kondorosi sikere után a szarvasi csapat az Orosházát fogadta és múlta felül egy küzdelmes kilencven perc során, ezzel megőrizve százszázalékos teljesítményét. Mögéjük a tabellán a Kondoros sorolt be, amely szerencsés körülmények között végzett döntetlenre Jaminában.

Bakulya Mihály

A szarvasi együttes az elsőosztályú tabellán immár négy pont előnnyel vezet a szabadnapját még le nem töltő KOTE előtt, illetve öttel előzi meg a most legyőzött OMTK-t és a Gyomaendrődöt. Mutatjuk a nap összefoglalóját.

Szarvasi FC; Orosháza; labdarúgás
A szarvasi csapat újabb közvetlen riválisát múlta felül, bár az eddigi legnehezebb mérkőzését játszotta az Orosházával. Fotó: Babák Zoltán

Szarvasi FC–Orosházi MTK-ULE 4–2 (2–1)

Vármegyei I. osztályú labdarúgó-mérkőzés. Szarvas, 312 néző. Vezette: Tóth Imre.
Szarvas: Köteles – Nagy S., Furár, Magyar (Pilán R.), Barna, Bojtos (Kepenyes), Kovács Zsolt (Tóth B.), Pilán M., Simon (Zima), Kasik (Cservenák), Sindel. Edző: Klimaj Zoltán, Somogyi János.
Orosháza: Salka – Péter, Ondrejó, Berki (Miszlai), Nagy B., Bánki-Horváth G., Darida, Márk, Harangozó, Halász, Bónus. Edző: Bodzás Ádám.
Gólszerző: Pilán M. (25., 46.), Furár (42.), Kasik (75.), ill. Halász (10., 71.). Kiállítva: Harangozó (53. – második sárga lap).
Klimaj Zoltán: – Volt már jobb napunk, játszottunk már jobban is, de az egységes csapatmunka és egy-két extra egyéni teljesítmény elég volt a győzelemhez. Értékes három pontot szereztünk.
Bodzás Ádám: – Jó csapattal szemben, ilyen játékkal ki lehet kapni. A játékvezetés méltatlan volt a rangadóhoz.

Rohony Gábor

Füzesgyarmati SK–Dévaványai SE 3–2 (1–1)

Füzesgyarmat, 50 néző. Vezette: Bozó Norbert.
Füzesgyarmat: Fildan – Jámbor, Kiss B. (Farkas K.), Béres, Szilágyi, Balázs, Lukács Zs. (Kis Sz.), Pákozdi, Vámos I., Juhász, Magyar. Játékos-edző: Boros Tibor.
Dévaványa: Dobozi – Szász, Papp D. (Kis G.), Katona, Kisari, Polonio-Guerreiro (Juhász), Kun, Bakó, Marton, Szabó E., Szántó B. Edző: Bereczki Árpád.
Gólszerző: Magyar (27.), Béres (69.), Balázs (88.), ill. Szász (4.), Szabó E. (70.).
A 16. percben Lukács Zs. büntetőjét Dobozi hárította.
Boros Tibor: – Mindkét kapura nagyon veszélyesek voltunk, de a végén volt pici szerencsénk és be tudtuk préselni a győztes gólt.
Bereczki Árpád: – Javuló játék mellett, egy nyílt sisakos mérkőzésen, a szerencsésebb hazai csapat győzött. Az eredmény akár fordított is lehetett volna.

Papp Sándor

Jamina SE–Kondorosi TE 2–2 (0–1)

Békéscsaba, 200 néző. Vezette: Tal Daniel (román).
Jamina: Dolezsán – Ruzsa, Szabó L. (Bozsó), Bány, Szaszák, Palik (Petrás), Csatlós, Szabó V., Bánfi (Kerekes), Jánovszki, Balog K. (Mazán). Edző: Mazán Zoltán.
Kondoros: Gritta – Takács, Czvalinga Á., Rafaj P. (Fejér), Gedó (Buzás), Szász Albert, Mile, Csicsely, Vízkeleti, Paluska, Czvalinga M. (Dankó). Edző: Janis János.
Gólszerző: Bány (69.), Jánovszki (82.), ill. Szász Albert (16.), Takács (75.).
Mazán Zoltán: – Iramos mérkőzésen, mindkét félidőben nagyon rosszkor kaptuk a gólt. Mivel mi irányítottuk a mérkőzés, sajnos a végén így be kellett érnünk egy döntetlennel, a lelkes és szimpatikus Kondoros ellen.
Janis János: – Nekünk ez egy győzelemmel felérő döntetlen volt. Ezer sebből vérzünk hetek óta, mégis sikerült pontot szereznünk. A kis pulyka is pulyka.

Győri Ferenc

Szeghalmi FC–Békési FC 3–3 (2–1)

Szeghalom, 80 néző. Vezette: Telek András.
Szeghalom: Resetár – Vincze, Bakk, Hajdú, Hoffmann, Stefán (Karim), Mészáros Máté, Zsilák, Tóth I., Nagy M. (Mészáros Márk), Kiss T. Edző: Kardos Ferenc Gergő.
Békés: Takács – Medve, Nagy J., Nagy Sz., Nagy P., Rózsavölgyi, Marik, Balázs, Szabó D. (Mihalik), Laukó, Urbán. Edző: Zsiros György.
Gólszerző: Stefán (23.), Zsilák (36.), Mészáros Máté (58.), ill. Nagy Sz. (25.), Marik (78., 88.).
Kardos Gergő: – A már-már szokásos jó hozzáállásunk mellett rengeteg pontatlansággal és ki nem kényszerített hibával játszottunk, ami miatt nem tudtuk győztesen elhagyni a pályát. Igazságos eredmény született, jó játékvezetés mellett.
Kardos Imre: – Megérdemelten szereztünk egy pontot. Megint hátrányból kellett focizni. Gratulálok a srácoknak, beiratkoztunk!

Kiss Lajos

Nagyszénás SE–Mezőhegyesi SE 1–0 (1–0)

Gádoros, 80 néző. Vezette: Krcsméri Milán.
Nagyszénás: Valuk – Kovács L. (Nagy Sz.), Nagy M. (Vecsernyés), Libor, Dajka, Farkas K. (Somogyvári), Molnár Zs., Maczik Dániel, Papp M., Farkas M. (Verbőczi), Kálmán (Szijjártó G.). Edző: Tasi Róbert.
Mezőhegyes: Lévai – Mátó, Bóna (Czene P.), Varga T., Zsilák, Szabó Zs., Vincze, Papp M., Tari, Faragó (Rotár), Dócza. Edző: Boér Zsolt.
Gólszerző: Kovács L. (15.).
Tasi Róbert: – Gyenge színvonalú mérkőzés volt. Kevés helyzetet alakított ki mind két csapat. Ettől függetlenül ennyivel közelebb álltunk a győzelemhez, végre megtört a jég! Gratulálok a csapatnak!
Boér Zsolt: – A mostani állapotunkban az egyik ponttal is kiegyeztem volna, és ezen a mérsékelt meccsen reális is lett volna, de sajnos amíg a kapu előtt rendre rossz döntéseket hozunk, addig em tudunk előre lépni. Szegény embert még az ág is húzza, egy szabályos gólunkat nem adták meg a sporik. A folytatásban ennél sokkal több kell!

Radovics István

A góllövőlista élcsoportja

8 gólos: Furár Róbert Tibor (Szarvas), Sindel Roland (Szarvas)
6 gólos: Bozsó Milán (Jamina), Jánovszki László (Jamina)
5 gólos: Halász Zsombor Zoltán (Orosháza), Nagy Szebasztián (Békés)
4 gólos: Barna Viktor (Szarvas), Kisari Tibor (Dévaványa), Mészáros Máté József (Szeghalom), Miszlai László (Orosháza), Péter József (Orosháza)
3 gólos: Balázs Attila (Békés), Endrefalvi Erik (Gyomaendrőd), Kepenyes Ármin (Szarvas)

 

A 8. forduló programja

Október 4., szombat, 15.00:

  • Jamina SE–Szarvasi FC
  • Kondorosi TE–Szeghalmi FC
  • Békési FC–Füzesgyarmati SK
  • Gyomaendrődi FC–Nagyszénás SE
  • Mezőhegyesi SE–Orosházi MTK-ULE
    Szabadnapos: Dévaványai SE

 

